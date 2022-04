La presidenta de La Rioja dice que la retirada de la mascarilla en interiores "es un paso más a la normalidad"

Para la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, la eliminación de mascarillas en espacios interiores "es un paso más hacia la normalidad", apelando de nuevo a la responsabilidad individual. Así lo ha dicho en las horas previas a la entrada en vigor de la nueva norma.

Andreu ha recordado, no obstante, que "hay muchas excepciones como en el transporte público o en las consultas médicas", mientras que en los centros de trabajo serán las empresas las que decidan, "pero cada cuál es libre luego en caso de no encontrarse bien ponerse la mascarillas o porque no haya espacio suficiente".

La jefa del Ejecutivo riojano ha afirmado que "tenemos que ir poquito a poco adaptándonos y siendo responsables como hemos sido hasta ahora". Una responsabilidad que ha destacado se ha notado también con la "vacunación masiva", hasta el punto que más del 90 por ciento de los riojanos cuenta con tres dosis de la vacuna, que "va en beneficio de todos" y por ello "podemos dar ese pasito de que la mascarilla no sea obligatoria en interiores".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en espacios interiores. La medida será efectiva al día siguiente, miércoles 20 de abril, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A la espera de los pormenores del texto en el que se ha estado trabajando hasta última hora, lo que se sabe de momento es que a partir de mañana solo habrá que ponérsela obligatoriamente en "aquellos espacios en los que puede haber personas con vulnerabilidad". Es decir, visitantes y trabajadores de centros, servicios y establecimientos sanitarios -incluyendo las farmacias- y sociosanitarios, especialmente las residencias, aunque no las personas ingresadas en ninguno de estos lugares a menos que estén usando espacios comunes.

También habrá que llevarla en todos los transportes, sin excepción.