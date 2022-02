Concha Andreu defiende la "estabilidad" de su Gobierno y niega el cese de Sara Alba para lavar su imagen

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha negado en el Pleno del Parlamento de La Riojaque cesara a la consejera de Salud, Sara Alba, para lavar su imagen, sino para combinar "la gestión eficaz de la pandemia y reforzar, al máximo y, con suficiente celeridad, el sistema sanitario".



Así ha respondido a los portavoces de los Grupos Parlamentarios PP y Cs, Jesús Angel Garrido, y Pablo Baena, quienes le han preguntado por los motivos del cese.



Andreu ha vuelto a agrader "los aciertos" de la exconsejera de Salud en "los momentos más difíciles que ha pasado La Rioja, no solo por la pandemia, sino por la situación tan lamentable y desmantelada que dejaron la salud pública", en referencia a los anteriores gobiernos del PP.

La presidenta ha acusado a la oposición de tener la costumbre de "perder el foco y de perderse en lo realmente importante" y, además, "parece que no se enteran que una cosa es gestionar una pandemia y otra reforzar al máximo y con suficiente celeridad el sistema sanitario, lo que, afortunadamente, este Gobierno está llevando las cuestiones a la vez, sin renunciar a nada".



"A diferencia de muchos -ha añadido- nosotros no ponemos la pandemia como excusa de hacer un movimiento u otra cosa, sino salvar vidas y apoyar social y económicamente a la ciudadanía y nos empeñamos, por encima de todo, devolver a lo público lo que es público, y, en este caso, la sanidad pública".



También ha recalcado que no se esconde del Parlamento, una institución que tiene sus "ritmos", a los que se adapta, en alusión a las críticas de ambos grupos, que le han recriminado llevar más de tres meses sin comparecer en la Cámara legislativa para dar explicaciones sobre la pandemia.



"Este Gobierno va de frente", ha añadido Andreu, quien ha indicado que hay dos modelos de gestión, uno el de actuar con fines "políticos", en referencia a la gestión de Cs en algunas comunidades donde tiene responsabilidad, y otra, "al estilo riojano", cuya prioridad es "salvar vidas".



Ha valorado los "buenos resultados" de la vacunación frente a la covid-19 en La Rioja, donde más del 95 % de la población mayor de 30 años tiene la pauta completa y se avanza a "un ritmo extraordinario" en la inoculación de la pauta de recuerdo, así como en la vacunación pediátrica, con más de l 70 % de la población entre 5 y 11 años con, al menos, 1 dosis.



La jefa del Ejecutivo ha incidido en la "responsabilidad" con la que su Gobierno ha gestionado todas las olas de esta pandemia y ha incidido en su agradecimiento a la exconsejera de Salud por sus "aciertos" en los momentos "más difíciles". Ha asegurado que es "empeño" del Gobierno regional "reforzar la Atención Primaria con más profesionales y mejores infraestructuras" y ha indicado que "no entendemos el poder como un fin, sino como un medio para apoyar a la ciudadanía".



Andreu ha recalcado que "la estabilidad" de su equipo "es un hecho y "la única inestabilidad es la derecha". Garrido ha acusado a la presidenta de "no gustarle dar explicaciones de los asuntos espinosos de su gestión", en referencia al cese de Alba, del que "nos enteramos por la prensa el pasado 5 de enero, por pérdida de confianza en su gestión".



También ha reprobado la gestión de la presidenta con el recambio de varios de sus consejeros en lo que va de legislatura y ha recalcado que "los riojanos no confían en usted y sus más próximos la temen ante el más inminente cese".



Baena también ha recriminado a Andreu de "negarse a rendir cuentas" en el Parlamento y ha dicho que el cese de Alba responde, desde el punto de vista de Cs, al interés de la jefa del Ejecutivo con "lavar su imagen".



"La cesó irresponsablemente no para mejorar la situación de la pandemia, sino para lavar su imagen y llevamos a usted tres meses sin verla subida a esta tribuna" para hablar de la situación de la pandemia y de este reciente cese, lo que la jefa del Ejecutivo ha negado