Con la llegada de la primavera damos la bienvenida a las tradicionales alergias: ¿Mejor con mascarilla?

Según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) las enfermedades alérgicas por pólenes afectan en nuestro país a más de ocho millones de personas, siete de los cuales son alérgicos a gramíneas seguidos en orden decreciente por alergia al olivo, arizónica, plátano de sombra, salsola y parietaria. En el centro peninsular los pólenes más frecuentes son los de gramíneas, olivo y arizónica.

Este año, debido a la falta de lluvias en el otoño y en el invierno, se prevé que esta primavera cuente con unos niveles de pólenes de gramíneas más bajos de lo habitual, lo que contribuirá a una disminución de los síntomas alérgicos en los pacientes.

Ante la presencia de polen, el organismo libera sustancias, entre ellas la histamina, que regulan la respuesta de ciertos procesos inflamatorios y/o alérgicos, y que son las causantes de que se manifiesten los síntomas típicos de los pacientes alérgicos.

Los principales síntomas de la alergia al polen afectan a las vías respiratorias (picor nasal, rinitis, estornudos, congestión, tos, etc. ) y a los ojos (enrojecimiento, conjuntivitis, etc). En algunos pacientes se producen síntomas dermatológicos (enrojecimiento, picor, erupción, etc.).

¿Es recomendable seguir llevando mascarilla?

El mejor tratamiento para cualquier alergia, y por tanto una medida eficaz para la reducción de los molestos síntomas, es suprimir o limitar al máximo el contacto con el alergeno. En el caso de la alergia al polen, la utilización de mascarilla reduce la cantidad de partículas de polen en el aire inhalado. Las mascarillas que resultan más eficaces son las FFP (Filtering Face Piece), ya que cubren nariz y boca filtrando el aire e impidiendo la entrada de las partículas suspendidas en él, incluido el polen.

Además del uso de la mascarilla, existen otras medidas dirigidas a reducir el contacto con el polen: mantener las ventanas de la casa cerradas, utilizar gafas de sol al salir a la calle, disminuir las actividades al aire libre, no secar la ropa al aire libre, etc.

España, sobre todo en el norte y centro, la mayoría de alergias primaverales se debe a la familia de plantas de las gramíneas. Por el contrario, en el sur, las alergias son causadas fundamentalmente por polen de olivo. En las ciudades encontramos el plátano de sombra, cuya polinización tiene lugar principalmente en los meses de marzo y abril.

Otras plantas que provocan alergia son las cupresáceas (arizónica y ciprés), el abedul, Aliso y el arbusto “Parietaria”.

















