'Comprensión' es el título del último libro de Fernando Tobías. Una invitación que este terapeuta, profesor y conferenciantenacido en Logroño hace 50 años, nos hace a todos para reflexionar sobre cuestiones tan trascendentales como la vida misma.





El libro se va a presentar este próximo jueves, 26 de mayo, en Santos Ochoa, a las siete de la tarde. Y este lunes, Fernando Tobías ha pasado por los micrófonos de COPE Rioja.

Comprensiónpertenece a la colección «Adentro» (libros para alimentar la interioridad) y en su presentación del jueves, Tobías estará acompañado por Luis López González, director del Programa Treva, y José Antonio Solórzano, dominico y escritor. Será a las 19 horas en la Librería Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19).

"Comprender -afirma Fernando Tobías- es capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho". Partiendo de experiencias de la vida cotidiana, su nuevo libro nos ofrece 63 relatos que invitan a reflexionar sobre cuestiones tan trascendentales como la vida misma, la propia y la ajena, y las no tan inexplicables consecuencias que derivan de la interacción entre una y otra. A cada historia real, narrada con agudeza y sentido del humor, le corresponde una propuesta meditativa, a modo de ejercicio práctico, para que el lector trabaje en primera persona el arte de comprender.

"El hecho de existir implica ser conscientes. Lo repito: solo por existir y estar despiertos somos conscientes. Porque somos consciencia. Existir también implica atender. De hecho, no es que tengamos atención, es que somos atención. Mientras estamos despiertos estamos atendiendo. Otra cosa bien distinta es que no tengamos muy claro dónde está nuestra atención y/o que no esté nuestra atención donde deseamos. Nuestra atención puede estar extraviada entre pensamientos errantes o focalizada como un rayo láser en el libro que estás leyendo en estos momentos. Ser conscientes, atender y comprender. Al estar atentos, el mundo se revela y acontecen las comprensiones. Atender es igual a comprender. Por tanto, también somos comprensión".

Fernando Tobías es conferenciante y formador. Director del Centro Mindfulness de Auren BLC y profesor de Habilidades Personales en ICAI-ICADE. Se describe a sí mismo como facilitador de aprendizajes y buen comunicador, que consigue transmitir de manera sencilla lo complejo y profundo usando siempre un enfoque desenfadado y divertido. Vuelca sus conocimientos y experiencia de vida a través de cursos y conferencias sobre mindfulness y focusing y el proyecto Despiertos al Amanecer.