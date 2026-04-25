La compraventa de vivienda en La Rioja se desploma y firma uno de los peores datos de España

La evolución de la compraventa de viviendas en La Rioja ha empeorado en febrero, experimentando un descenso del 12,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que contrasta con la bajada del 0,51% a nivel nacional. En total, se registraron 419 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, la compraventa en la comunidad también ha retrocedido, con una caída del 13,6% intermensual.

Del total de operaciones de compraventa anotadas en febrero en La Rioja, la gran mayoría, 395, se realizaron sobre viviendas libres, mientras que solo 24 fueron sobre inmuebles de protección oficial. En cuanto a la antigüedad de los inmuebles, 72 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 347 estuvieron relacionadas con edificios usados.

La Rioja, entre las comunidades con mayores caídas

Por territorios, Navarra fue la comunidad con el mejor comportamiento en la compraventa de viviendas en tasa interanual, con una subida del 18,73%, seguida de Canarias (+7,85%) y Cataluña (+5,71%). En el extremo opuesto, las mayores caídas se localizaron en Murcia (-14,84%), La Rioja (-12,53%) y Galicia (-12,04%), situando a la comunidad riojana como la segunda con peor evolución del país.

COPE La compraventa de viviendas baja en La Rioja

Otras operaciones inmobiliarias

Además de las compraventas, en febrero se realizaron un total de 698 operaciones sobre viviendas en La Rioja. Estas incluyen 171 herencias, 17 donaciones y 2 permutas. En total, durante ese mes se transmitieron 1.303 fincas urbanas a través de 788 compraventas, 317 herencias, 29 donaciones, 7 permutas y 162 operaciones de otro tipo.

En cuanto a las fincas rústicas, se realizaron 427 transmisiones. De estas, 179 fueron compraventas, 173 herencias, 17 donaciones, 2 permutas y 56 operaciones de otro tipo.