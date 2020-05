¿Cómo serán en un futuro próximo los ascensores por la crisis del coronavirus?

El coronavirus también nos marca las pautas de uso en ascensores: conviene evitar tocar los botones y pasamanos y no subir con vecinos en el mismo viaje. Están ventilados y, si su desinfección es correcta, no tienen que suponer ningún peligro. Una tarea que corresponde al servicio de limpieza porque la empresa de ascensores se encarga de su revisión y mantenimiento habitualmente mensual. Sin embargo, este sector apuesta por dar un paso más, un paso hacia una mayor seguridad, el futuro pasa por las nuevas tecnologías para evitar el contacto con botones. En un futuro próximo los ascensores podrían incorporar desde aplicaciones móviles hasta sistemas de reconomiento de voz.

Las empresas del sector son conocedoras de que hemos modificado el uso de los ascensores, incluso hay quien apuesta por las escaleras porque ese espacio cerrado les provoca miedo al contagio. De hecho, Miguel De Marco, gerente de ascensores De Marco, nos ha contado que el número de averías y rescates durante estas semanas ha descendido un 70%. Rescates que se hacen con mucha precaución y con los EPIs puestos. "Cuando realizamos un rescate no sabemos si la persona atrapada tiene el COVID-19, así que llevamos siempre los elementos de protección necesarios y lo realizamos intentando no tener contacto con quien está dentro de la cabina", nos explica.

Un descenso de intervenciones lógico puesto que no hemo salido de casa y, cuando lo hemos hecho, las escaleras han sido la opción preferida. Así que los ascensores se han visto 'reservados' a repartidores de supermercado y poco más.

De Marco, nos explica que "no debemos tener miedo, solo respeto":

Las empresas trabajan para evitar el contacto con botones, para evitar los riesgos al máximo posible. Si hay desinfección diaria con agua y lejía o jabón para una limpieza integral en botonera, pasamanos, paredes.... podemos estar tranquilos pero el coronavirus nos ha hecho pensar en algo más, en un protocolo de seguridad que evite contagios. Seguramente podrá pensarse en cómo hacer mejor esa desinfección pero el futuro pasa por las nuevas tecnologías. De esta forma, minimizaremos el riesgo de este contagio pero también evitaremos la propagación de otras infecciones. Miguel De Marco nos cuenta cómo podrían ser los ascensores dentro de no mucho tiempo. Unos ascensores inteligentes, sin necesidad de presionar un botón, que funcionen por reconomiento de voz o a través de una aplicación móvil.

Las empresas de mantenimiento han estado realizando cursos de prevención y también de formación para avanzar en este sentido y también han realizado revisiones en profundidad, exhaustivas, de las instalaciones. Son conscientes de que los ascensores realizarán ahora más viajes de subida y bajada porque tenemos que evitar su uso compartido con más personas.

Poco a poco también comienzan a utilizarse los ascensores y las empresas que prestan ese servicio recuperarán sus cifras de actuación. De hecho, como adelantan, subirán y bajarán muchas más veces que antes porque eso de 'la conversación del ascensor', eso de hablar del tiempo con un vecino, ya no será una escena habitual en nuestro vecindario.

"Yo les pediría a todos los usuarios de ascensores que confíen en su empresa de mantenimiento, ya que son aparatos muy seguros y lo único que tenemos que hacer es utilizarlos con cuidado e intentar no tocar las superficies", concluye MIguel De Marco.