Cómo garantizar la seguridad de tu tarjeta de crédito: Detenida por sacar dinero de una tarjeta sustraída

Agentes adscritos al Grupo de delitos contra las Personas de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a una mujer, de 51 años y vecina de Logroño, de nacionalidad española, como presunta autora de un Delito de Estafa.Tras realizar la sustracción de la cartera a la víctima, intentó llevar a cabo tres extracciones de dinero en efectivo en un cajero automático de Logroño.

TRES EXTRACCIONES EN UN MISMO CAJERO AUTOMÁTICO

La investigación se inició en el mes de diciembre, debido a la interposición de una denuncia por la víctima en esta Jefatura Superior de Policía, la víctima relataba que el día 14 de diciembre le fue sustraída la cartera que portaba documentación a su nombre y entre los que se encontraba su tarjeta de débito, percatándose que el mismo día y a las dos horas, tras comprobar su saldo bancario, observó que le habían intentando realizar numerosas extracciones de dinero en diferentes cajeros automáticos con la tarjeta sustraídas. La autora de los hechos llegó a realizar tres intentos de extracciones, si bien solo pudo consumar una de las extracciones, ya que las dos restantes fueron bloqueadas. Las extracciones se produjeron en un cajero automático situado en la misma calle donde la víctima fue consciente de que no disponía su cartera, el importe total de la extracción asciende a la cantidad de seiscientos euros.

14 ANTECEDENTES POLICIALES POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

El grupo de investigación inició las diligencias de investigación, entre ellas un minucioso visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria, donde se produjeron las extracciones; y tras ellas los agentes consiguieron identificar a la presunta autora de los hechos, a pesar de realizar los hechos ocultando su cara. Las pesquisas policiales pudieron determinar que la autora era una mujer "conocida por la policía", cuya especialidad delincuencial no era otro que el de sustraer carteras al descuido. Seguidamente, los agentes localizaron y detuvieron a la sospechosa a la que le constan catorce antecedentes, todos ellos de similares características a los hechos anteriormente relatados.

RECOMENDACIONES

Las tarjetas de crédito se han convertido en un medio de pago cada vez más utilizado en España. Por ello, la Policía Nacional aconseja para un uso seguro que se firme inmediatamente su tarjeta cuando la reciba, que*memorice su PIN y nunca lo apunte junto a la tarjeta ni se lo facilite a nadie. También recomienda que conserve los justificantes de compra y los resguardos de los cajeros y que compruebe periódicamente los movimientos de su cuenta bancaria y si hay algún importe incorrecto u observa alguna operación que no recuerde haber realizado, se llame inmediatamente a la entidad emisora de la tarjeta.

También aconseja que se tenga a mano los números de teléfono a los que debe llamar en caso de extravío o sustracción, que se compruebe siempre el justificante de compra para verificar que el importe es correcto y que la casilla del total ha sido cumplimentada antes de autorizar la transacción, que nunca pierda de vista su tarjeta al efectuar un pago, que se asegúrese de que nadie vea cómo introduce su PIN en un comercio o cajero, y que compruebe que no le está observando nadie que pudiera verle teclear su número.

Asimismo, desde este cuerpo policial aconsejan que si un cajero le retiene su tarjeta sin razón aparente, informe a la entidad emisora y cancélela; que no acepte la ayuda de personas ajenas a la entidad; que si detecta cualquier anomalía en el cajero, como un dispositivo extraño o deteriorado sospechosamente, debe comunicarlo a la entidad bancaria; que si realiza una disposición en un cajero y no obtiene el dinero, sin que el cajero se lo haya previamente denegado por algún motivo, compruebe que la ranura del dispensador no tiene ningún dispositivo extraño, y que si*se ha realizado alguna transacción indebida solicite a su entidad que le cambie el número de su tarjeta de crédito/débito.