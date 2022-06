La primera causa de incendios en hogares en España es por incidentes eléctricos, según el último estudio de Víctimas de Incendios en España en 2020, elaborado por la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB). Este dato pone en valor la importancia de extremar los cuidados en el uso y mantenimiento de los aparatos eléctricos y electrónicos en el entorno doméstico, dado que cada familia española cuenta de media con 15 aparatos en su vivienda.

Las explosiones de móviles, portátiles, tablets o bicicletas eléctricas se deben principalmente a un sobrecalentamiento de los mismos cuando están conectados a la corriente, ya sea por la sobrecarga o porque no funcionan correctamente; así como a un mal uso de los enchufes, regletas y recarga de las baterías de Ion-Litio de baja calidad. Para evitar estas explosiones, Iberext, compañía especializada en la protección global contra incendios, te explica qué comportamientos debes evitar al usar y cargar los aparatos para no generar un fallo eléctrico que origine el incendio.

Consejos para evitar incendios domésticos por sobrecarga eléctrica









1.- No sobrecargues los cables eléctricos

Cada cable tiene una potencia limitada. Por ello, asegúrate de que cada aparato se carga con uno de su calibre y tipo de tensión. El diámetro puede ir de los 1,5 mm2, dirigido a iluminación y automatización; los 2,5 mm2 en tomas de uso en general, baño y cuarto de cocina; los 4 mm2 en lavadora, secadora, lavavajillas y termo eléctrico y hasta los 6 mm2 para la cocina, horno, aire acondicionado y calefacción. Cuando conectamos un aparato que necesita más energía para funcionar en una instalación eléctrica diseñada para otra finalidad es cuando se produce la sobrecarga, los cables se calientan y se puede producir el incendio.

2.- No abuses de las regletas y asegúrate de que sean homologadas

A todos nos viene bien tener más de un aparato conectado a la red. No obstante, es importante que esta sea homologada, que se encuentre alejada de elementos fácilmente combustibles, como cortinas, alfombras, manteles y sofás y que no se abuse de su uso. Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM) recomiendan no usar regletas en partes de la casa húmedas como el cuarto de baño, la cocina o un patio exterior; evitar conectar en ellas máquinas que gastan mucha energía como secadores, planchas o rizadores y desenchufar aquellos aparatos que no se estén usando para evitar cualquier sobrecarga.

3.- El exceso de calor y los golpes son perjudiciales para los dispositivos móviles (teléfonos, tablets y ordenadores)

Las baterías de Ion-Litio son cada día más habituales en estos dispositivos. Para prevenir la explosión de las mismas conviene colocar los dispositivos en ambientes ventilados no calurosos, y manipularlos con cuidado, porque la acumulación de golpes puede provocar la rotura del encapsulado e inflamarse el electrolito interior.

4.- Revisa de vez en cuando todo el cableado de tu casa

Todos deberíamos revisar periódicamente el estado de la instalación eléctrica de nuestras casas y sustituir aquellos empalmes, cables pelados o forzados, de manera preventiva, aunque no sea obligatorio en el ámbito personal. También se puede hacer de forma autónoma pequeñas revisiones del correcto funcionamiento del cuadro eléctrico. Para ello, el interruptor diferencial (ID) dispone de un botón de prueba (‘T’ de test) que puedes pulsar cada mes, para comprobar si se interrumpe la corriente y dejamos de tener electricidad. Si esto no ocurriera deberíamos cambiar el ID. Por otro lado, si los interruptores estuvieran un poco separados de la pared o deteriorados cuando se conectan a un aparato, habría que cambiarlos. El Instituto Europeo del Cobre (ECI) va más allá y muestra la necesidad de que dichas inspecciones se confirmen ante el cambio de titularidad o inquilino del inmueble.

¿Qué soluciones de protección existen en la actualidad?

Para los incendios eléctricos en el hogar, el primer sistema de protección que se aconseja tener instalado es el detector de humos, que gracias a una alarma avisa en cualquier situación a los habitantes de la vivienda y los advierte del peligro.

Por otro lado, con el auge de los dispositivos y de los incendios provocados por las baterías Ion-Litio, sería oportuno que todos los hogares contaran con un extintor especializado F-500 para este tipo de incidentes, dado que estos incendios se expanden con más velocidad que otros, liberan gases tóxicos y su extinción se complica de no disponer de un equipo adecuado a ese tipo de riesgos.

Para Jaime Ortega, director técnico de Iberext, “Cuando se produce inestabilidad en este tipo de baterías, la evolución del incendio es muy rápida, no siendo efectivo el empleo de sistemas de detección con tecnologías clásicas como óptica o térmica. Por ello, es importante que las personas conozcan que hay nuevas soluciones en el mercado como detectores de gases y agentes encapsuladores domésticos que ocupan poco espacio en sus hogares”.