¿Cómo debes usar los electrodomésticos confinado en casa por el coronavirus?

Las consecuencias del coronavirus, en especial el confinamiento de la mayor parte de la población en casa están obligando a cambiar nuestros hábitos. Todos los miembros de una familia ahora comen en casa, y por ello utilizamos un mayor número de elementos de vajilla, cristalería y cubiertos además de las medidas de higiene obligadas y otras cuestiones que hacen en estos días una mayor utilización de los electrodomésticos. En COPE.es te proponemos varios consejos, segun las recomendaciones de www.puntronic.com, para sacarles el mejor partido y utilizarlos de forma racional.

FRIGORÍFICOS Y NEVERAS

La mayor parte de la comida se guarda en frigoríficos y neveras pero no debes amontonar las cosas porque el efecto de refrigerado se puede perder en parte. Por eso es más importante que nunca organizar correctamente su interior y aprovechar el espacio. Sin duda en estos días se elaboran más comidas en casa. No es mala idea cocinar en exceso y congelar lo sobrante para aprovecharlo otro día. También la compra de alimentos congelados puede solucionar muchas comidas y hay infinitas posibilidades. Pero, hoy más que nunca, es necesario utilizar bien el congelador para sacarle el máximo de provecho. La temperatura debe estar a unos 18 grados bajo cero y no hay meter mucha comida de golpe que puede hacer subir esa temperatura. Nunca meter comida caliente y las piezas grandes conviene trocearla al tamaño de ración antes de congelarlas. La mejor forma de descongelar es hacerlo con tiempo, pasando los productos, sobre todo los crudos, a la parte menos fría de la nevera. Solo los guisos con salsa deben descongelarse en el microondas a la mínima potencia.

LAVAVAJILLAS

Según los últimos informes de los científicos, el coronavirus es muy persistente, y podría estar presente en los cubiertos de acero o en nuestros vasos y platos entre 13 y 72 horas. Por ello es importante lavar cubiertos, platos, ollas y todos los utensilios de cocina con mucha frecuencia y el lavavajillas es lo ideal ya que el agua muy caliente destruye al virus. Incluso si no se llena del todo, no conviene dejarlo de un día para otro.

LAVADORA

Algo parecido cabe decir de la lavadora. Estando en casa generalmente se utiliza menos ropa, pero conviene lavarla más a menudo y no permanecer días con la misma puesta, además no hay que esperar a tener la cesta llena para poner la lavadora, es mejor a media carga así el detergente llegará mejor a todas las partes de la ropa. Puede programarse un programa corto pero con agua caliente (a unos 60 grados) y así evitar que el virus permanezca en la ropa.