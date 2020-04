¿Cómo debe ser el ejercicio físico en casa?

Con ésta son ya seis las semanas que todos llevamos confinados. De ahí que cada vez haya más gente que está empezando a tomar conciencia de la importancia de estar activos y de hacer ejercicio físico en casa. Ahora bien, ¿es válido cualquier tipo de ejercicio?.

Jorge Jiménez Matute, preparador físico y entrenador personal del centro de entrenamiento y fisioterapia 'Salud Deportiva Alxen', responde hoy a nuestras preguntas.

P- ¿Es válido cualquier tipo de ejercicio físico?

R- No. Primero hay que diferenciar entre actividad física, que es cualquier acción que nos produzca un gasto energético (dar paseos por casa, recoger, limpiar… tratar de estar lo menos estáticos posibles) que siempre es válido, y ejercicio físico, que es el ejercicio planificado, en base a unos objetivos, que debería estar individualizado. Por eso no vale cualquier tipo de ejercicio físico, tiene que estar individualizado.

P- ¿El ejercicio físico mal realizado también puede traernos problemas?

R- Por supuesto, ahora está muy de moda buscar rutinas o sesiones por Internet, muchas veces de dudosa calidad y profesionalidad. Y esto puede ser un problema porque muchos de esos ejercicios pueden estar contraindicados para nosotros y no se realizan otros que nos darían mayores beneficios. Además, pueden no ejecutarse bien y aumentar el riesgo de producir una lesión y la dosis de estos entrenamientos puede o quedarse corta y no producirnos el beneficio que buscamos, o ser excesiva y derivar en un problema de salud. Todos estos riesgos pueden ser aún mayores en personas que ya de por si son sedentarias, y más todavía si presentan alguna patología

P- ¿Cómo tiene que ser este ejercicio físico? ¿Cómo podemos saber que lo estamos haciendo bien?

R- En general, el ejercicio en casa debería basarse en 3-5 sesiones a la semana de alrededor de una hora de duración, buscando una intensidad media y no excesivamente elevada, ya que eso puede perjudicar nuestro sistema inmunológico. El ejercicio siempre debe hacerse con ropa deportiva cómoda y manteniendo una adecuada hidratación. Una sesión-tipo de ejercicio físico en casa debería contener un calentamiento previo y ejercicios de movilidad; trabajo de acondicionamiento muscular; trabajo cardiovascular y, finalmente, vuelta a la calma y estiramientos. Pero siempre acudir a profesionales, como son los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ya que ellos sabrán como individualizar el ejercicio lo mejor posible. También nos indicarán qué ejercicios son los más adecuados en función de nuestros objetivos y características y qué carga de entrenamiento necesitamos en cada momento.