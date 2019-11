Cómo actuar si tu perro ha sido envenenado

Una rápida reacción es clave para salvar la vida de tu perro si ha ingerido cebos envenenados. José Antonio Carrillo, director veterinario de Vetersalud Asís, nos explica cuáles son los primeros síntomas que deben activar todas las alarmas.

Unos síntomas que se producen de forma repentina y que pasan porque, de repente, el animal no quiere andar, se queda más parado, empieza a salivar y tiene arcadas. También puede mostrar algún signo neurológico como que no puede sostenerse en pie. Así que si estás en el parque y tu perro que estaba bien comienza a mostrar estos comportamientos, no lo dudes y actúa.

¿Cómo debemos actuar? El director veterinario de Vetersalud Asís, nos explica que lo primero es intentar que el perro vomite y acudir con urgencia al veterinario. El tiempo de reacción es fundamental. No deben pasar más de 15 o 20 minutos.

Una vez provocado el vómito, habremos conseguido expulsar parte del veneno del cuerpo de nuestro perro, pero otra parte ya habrá sido absorbida por el intestino y debemos intentar que se reduzca. Esto se puede conseguir con carbón activado, una labor que ya quedará en manos de nuestro veterinario de cabecera.

José Antonio Carrillo tiene experiencia con el carbamato, el producto que se está utilizando últimamente en estos cebos en Logroño. Se trata de un fitosanitario que se utiliza contra plagas en el campo y que puede ser mortal para nuestro perro.

El director veterinario de Vetersalud Asís ha atendido dos casos de perros envenenados con este fitosanitario. En el primero pudo salvar al animal y en el segundo, el perro falleció nada más llegar a la mesa de la clínica. Así que el desenlace puede ser fatal.

Como veterinario, José Antonio Carrillo, insiste en que nuestra reacción tiene que ser rápida ante un cambio brusco en nuestro perro y nunca esperar a ver cómo evoluciona el animal.