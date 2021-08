Comienzan las pretemporadas y Salud Deportiva Alxen de Logroño nos habla de lesiones musculares

Con el comienzo de las pretemporadas, también empiezan a aparecer las primeras lesiones de la temporada, y unas de las lesiones más frecuentes en este tramo de la temporada son las lesiones musculares.

Según nos explica Pablo Ramírez Arribas, fisioterapeuta del Centro de entrenamiento y fiisioterapia Salud Deportiva Alxen, "la lesión muscular representa entre el 30 y el 60% de todas las lesiones en el ámbito deportivo, y son aquellas lesiones en las que se produce un daño muscular, ya sea estructural o una mínima elongación".

Se clasifican según el origen por el cual se produce la lesión: "si el origen es un traumatismo directo, son lesiones por mecanismo indirecto; si el origen es una elongación extrema, son lesiones por mecanismo indirecto. Este tipo de lesión es el que nos encontramos más frecuentemente. Por último, también incluimos como lesión muscular aquel daño que se produce después de realizar ejercicio intenso al cual no estamos acostumbrados. En ese caso se produce un cuadro de inflamación muy similar a la lesión clínica y es lo que conocemos coloquialmente como agujetas".

El DOMS (dolor muscular de aparición tardía) tiene una sintomatología bastante similar a una lesión por mecanismo indirecto. De hecho, es común confundirlas si no tenemos muy claro qué las diferencia. Podemos diferenciar las agujetas de una lesión estructural porque no existe un episodio de dolor brusco previo, por su aparición retrasada (12-24 horas) y porque no existe una lesión identificable clínicamente.

¿Por qué se produce exactamente una lesión muscular? "Una lesión se produce debido a factores muy variados que predisponen a la persona a sufrirlas. Factores que van desde la edad hasta el tipo de material que utilizan para realizar deporte. Pero el factor que más influye en una lesión muscular, y del cual voy a hablar, es la fatigabilidad. El músculo tiene una capacidad de amortiguación de la contracción en estiramiento preestablecido. Entonces, si comparamos un músculo normal y un músculo fatigado, observamos que para realizar la misma fuerza el músculo normal genera un estiramiento del 50% del límite de rotura mientras que el músculo fatigado necesita generar un estiramiento del 70% del límite de rotura. Para que lo entendamos mejor, en un gesto de chut en fútbol, el isquiotibial es quien frena el avance de la pierna generando una contracción en estiramiento. Si ese musculo está fatigado, esa misma frenada de la pierna va a tener que ejercerla en una situación de mas tensión debido a que tiene menos capacidad, por lo que el riesgo de lesión se aumenta".