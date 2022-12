Comienza la construcción de las nueve zonas de esparcimiento canino de Logroño

La concejala responsable del área de Bienestar Animal, Amaia Castro, ha visitado las primeras de las nueve parcelas donde se ha iniciado la construcción de las que serán las primeras zonas de esparcimiento canino de Logroño. Concretamente, la concejala ha visitado las zonas que están ubicadas en el Parque San Miguel y el Parque de la Concordia, en El Cubo. En estas dos zonas, además de la ampliación de la zona en el Parque de los Enamorados, que también ha comenzado, se han iniciado las primeras actuaciones, centradas principalmente en la instalación del vallado perimetral de las parcelas. Si bien, en estos momentos, aún no se han finalizado, ya que aún quedan detalles por completar en este cierre delimitador. Posteriormente, comenzará el vallado del resto de las zonas de esparcimiento, así como la adecuación del interior de las parcelas, donde se instalarán bancos, papeleras, algún sendero para el desplazamiento de los propietarios de los animales, así como otros elementos de los que dispondrán estas zonas, como cartelería con la normativa de uso, fuentes o elementos de juego, entre otros. El Ayuntamiento de Logroño adjudicó las obras de ejecución de nueve zonas de esparcimiento canino (Z.E.C.) a la empresa Eduardo Andrés, S.A., por un importe total de 384 724,21 euros (IVA incluido). Está previsto que la construcción de estas nueve zonas finalice para la primavera de 2023. La concejala Amaia Castro ha vuelto a recordar el proyecto y ha destacado que "la construcción de estas nueve zonas de esparcimiento ya es un hecho; de este modo, el Ayuntamiento responde a una demanda recurrente, tanto de las personas propietarias de perros como de la ciudadanía en general, ya que redundan en una mejor convivencia". No en vano, "Logroño solo disponía de cuatro parcelas dotacionales que tras ser valladas se habilitaron para que se pudieran dejar sueltos los perros sin restricción horaria, pero sin contar con algún tipo de acondicionamiento o mobiliario como sí contarán las que hemos iniciado ahora mismo", ha recordado. EFICIENCIA El mapa de localización de las parcelas se ha realizado de forma que cubra de forma eficiente la mayor parte de las zonas de la ciudad. De este modo, las nueve zonas estarán distribuidas por toda la geografía urbana, en otras tantas parcelas ubicadas en el Parque de La Ribera, el Parque de la Concordia, el Parque de los Enamorados, el Parque de San Miguel, el Parque Rosalía de Castro, la Plaza Primero de Mayo, el Parque Gallarza, el Parque del Carmen y la Plaza de las Chiribitas. La ubicación y el tipo de zona de esparcimiento ha sido establecido en el Plan Director de Zonas de Esparcimiento Canino y ha tenido en cuenta diversos aspectos para determinar su localización, como por ejemplo una encuesta realizada a las personas tenedoras de perros, así como estudios y análisis del censo canino y de la densidad poblacional de Logroño para extraer información acerca de cuáles eran las zonas con mayor necesidad de implantación de las ZEC. El proyecto es resultado de un proceso participativo en el que ha incidido Amaia Castro, quien ha subrayado que "a lo largo de estos meses hemos mantenido reuniones con diferentes asociaciones vecinales para informarles, hacerles partícipes y recoger sus sugerencias". Castro ha subrayado que "esta red de áreas de esparcimiento permitirá cubrir, de la forma más eficiente posible, las necesidades que tiene Logroño en esta materia" y ha recordado que este proyecto "es gracias a que nuestra ciudad cuenta con un Plan director en la materia, algo que nos ha colocado a la vanguardia del país". No en vano, Logroño es el primer municipio español que cuenta con un Plan director de zonas de esparcimiento canino, que establece una red completa, planificada y estructurada acorde a las necesidades de cada barrio. LAS NUEVE ZONAS DE ESPARCIMIENTO La zona de esparcimiento del Parque de La Ribera se sitúa en una parcela de 4 590 metros cuadrados ubicada al norte del lago. En el parque de la Concordia se habilitará un espacio de 3 276 metros cuadrados en una parcela tras el aparcamiento de la rotonda de las calles General Urrutia y Samalar. La tercera zona está situada en el Parque de los Enamorados, en una parcela que tiene 2 556 metros cuadrados y supone una ampliación del ya existente parque canino en este parque. En el Parque de San Miguel se adecuará un espacio de 4 125 metros cuadrados, mientras que, en el Parque Rosalía de Castro, la parcela objeto de esta actuación se ubica en una de las zonas ajardinadas, con una superficie de 1 241 metros cuadrados. En la Plaza Primero de Mayo también se habilitará una de las zonas ajardinadas, en una superficie de 338 metros cuadrados. En el Parque Gallarza, la zona de esparcimiento, de 356 metros cuadrados, se localiza en una de las aristas de la plaza colindante con la calle Menéndez Pelayo. Otra de las áreas de esparcimiento está ubicada en el Parque del Carmen, donde también se incluye una zona de 474 metros cuadrados en una de sus zonas ajardinadas. Finalmente, en una de las zonas ajardinadas de la Plaza de las Chiribitas se adecuará la última ZEC, en un espacio de 740 metros cuadrados. En total, se adecuarán cerca de 17 700 metros cuadrados de espacio público para la ejecución de estas nueve zonas de esparcimiento canino, "que estarán dotadas de los elementos básicos que se han considerado convenientes, como fuentes, árboles, bancos, papeleras, zonas de sombra y elementos de juego, entre otros, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades, características y disponibilidad de servicios de cada una de las zonas concretas", ha explicado la concejala de Bienestar Animal. Asimismo, estas zonas contarán con cartelería explicativa sobre las normas de uso de las mismas, en la que se indicará, entre otras cuestiones que, el recinto es de uso exclusivo de perros y acompañantes, la prohibición de la entrada a hembras en celo y animales con collares de púas o dientes, que los animales deberán estar en todo momento acompañados de su propietario o acompañante y está prohibido que los animales estén solos en el área. Además, solo podrán entrar los animales identificados con microchip y que cumplan con la normativa vigente en materia higiénico-sanitaria. También será obligatorio recoger los excrementos que generen los perros en una bolsa, que será depositada en las papeleras instaladas para ese fin. Además, los propietarios y acompañantes velarán porque se respete la tranquilidad y el descanso de los vecinos, evitando que se realice ruido excesivo, tanto por las mascotas como por las personas, entre otras normas. La concejala ha explicado que en Logroño existen censados más de 18 000 perros y ha subrayado que la nueva legislación sobre Bienestar Animal, así como la creciente sensibilización de nuestra sociedad hacia estos temas y los planteamientos de la Corporación Municipal, "han hecho que consideremos necesario dotar al municipio de Logroño de una red completa, planificada y estructurada de áreas de esparcimiento canino permanentes; un hito más en la política municipal que estamos desarrollando en beneficio del bienestar de nuestros animales".