La Federación de Empresas del Comercio de La Rioja desarrolló durante los meses de mayo y junio, a partir de la reapertura de los establecimientos el 11 de mayo, una encuesta a 80 comercios minoristas de la región, que arroja resultados reveladores de la dificultad que ha sufrido el sector a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.

La encuesta se desarrolló con un seguimiento semanal y estuvo especialmente dirigida a establecimientos de equipamiento de la persona y del hogar, los subsectores de mayor presencia.

La principal conclusión obtenida tras la reapertura es que el comercio riojano "supo afrontar la situación de crisis con muchas dificultades, pero fue capaz de responder y satisfacer ampliamente a las demandas y necesidades de sus clientes. Sin embargo, no será suficiente para poder salvar la temporada primavera-verano. De hecho, el 100% de los encuestados procedentes del equipamiento de la persona afirma que la campaña está perdida".

Lo aseguraba este mediodía en COPE Rioja el presidente de FER Comercio, Fernando Cortezón.

Comercio Minorista

Un 80% del comercio asegura que las visitas de los clientes se traducían en ventas concretas, ya que el comprador entraba al comercio a buscar un producto. Un 50% tuvo que cancelar pedidos a los proveedores y un 33% canceló pedidos de clientes. Lamentablemente, un 10% retrasó su reapertura por problemas de limitación de aforo.

Estrategia comercial

La estrategia comercial también ha quedado afectada, según valoran los comerciantes. El 48% reorientó la estrategia comercial de sus negocios, principalmente con campañas más intensivas y de adaptación a la nueva situación, abriendo canales online, con reducción de precios, publicidad en Internet y ofertando artículos en promoción. Sin embargo, el 52% no consideró un cambio de estrategia comercial.

Ventas en otros canales

En relación con la venta en otros canales no presenciales, la encuesta revela que el 44% no vende a través de canales no presenciales y ni tan siquiera se lo plantea. Pero sí hay una parte importante, un 37% que ha utilizado otros canales de venta. El 19% sí se está planteando desarrollar el comercio electrónico (ecommerce). Sin embargo, probablemente por su mayor facilidad de uso e inversión reducida, el 65% dispone de Redes Sociales.

Programa de reimpulso del Gobierno de La Rioja

La encuesta de FER Comercio ahondó en las subvenciones y ayudas públicas. En el mes de mayo, se consultó al sector comercial sobre el programa de reimpulso de la actividad del Gobierno de La Rioja. El 63% conocía este plan y el 37% lo desconocía. Entre los que lo conocían, el 44% consideró las ayudas adecuadas y un 37% consideró que eran más convenientes ayudas directas a gastos corrientes o incentivos al consumo. El 19% de los encuestados aseguró que las ayudas adecuadas son las directas. En junio, un 69,2% no había solicitado ninguna ayuda de ADER

Bonos comercio con los Ayuntamientos

Los ayuntamientos junto con FER Comercio impulsaron la campaña de los bonos de descuento. El 84% participó en las campañas, mientas que el 9% no lo hizo por la tipología de su establecimiento y el 7% estaba ubicado en municipios que no participaban en la campaña.

Avales ICO

El 76,2% de los encuestados no solicitó los préstamos del ICO. El 14,3% tuvo problema burocráticos o en la tramitación, mientras que el 9,5% no tuvo ningún problema en su acceso.

Demandas a los organismos públicos

La encuesta a los comerciantes ha preguntados sobre las demandas que se hacen a los organismos públicos durante esta crisis. El 27,7% demanda programas de dinamización comercial. El 17% considera importantes los programas de sensibilización hacia el sector. El 14,9 reclama programas formativos para el sector y otro 14,9% ayudas a la digitalización. Un 19,1% requiere información y ayuda sobre normativas, subvenciones, etc.

Influencia de los territorios limítrofes

La encuesta hace referencia a los problemas de la falta de movilidad en el comercio riojano que depende en buena medida de las compras de clientes de fuera de nuestra región. Antes de la apertura durante el confinamiento general, el 79% quedó negativamente afectado por la falta de clientes de las comunidades vecinas, especialmente Navarra y País Vasco.

Una vez que se procedió a la reapertura, el 75% comprobó el incremento de las ventas procedentes de compradores de estos territorios.

Locales comerciales

La crisis afecta de diferente manera según el régimen en el que el comerciante dispone de su local. El 55% de los comerciantes encuestados tenían alquilados los locales y el 35% lo tenían en propiedad. UN 10% señaló que su local mantiene ambos regímenes, propiedad y alquiler.

El 84,6% tuvo la capacidad de negociar con los propietarios el precio. El 7,7% no pudo hacerlo y otro 7,7% no tuvo esa necesidad.

Inversión en medidas de seguridad

Los establecimientos comerciales han tenido que afrontar inversiones en seguridad y equipos de protección individual (EPIs). Aunque concentrada en empresas de una mayor dimensión, la inversión media ha sido de 1.629 euros, especialmente en productos de desinfección y limpieza general de los locales.

Por ello, las ayudas de ADER para estas actuaciones de higiene no han beneficiado en la mayoría de los casos al comerciante, al no haber alcanzado los 1.000 euros requeridos para poder acceder a la subvención.

Mantenimiento del empleo en el sector

A pesar de la gravedad de la situación, los cierres y descenso de ventas, el 87,5% de los encuestados vaticina que de momento tiene intención de mantener el empleo, mientras que el 17,5 tiene intención de reducir su plantilla.

Índice del Comercio Minorista (ICM). Junio 2020

Según el ICM que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), el comercio minorista vendió un 3,3% menos que hace un año en la misma fecha.

Por sectores, alimentación refleja una tasa del -1,4% interanual, -22,2% en equipamiento de la persona, del 13,4% en equipamiento del hogar y del 1,7% en otros bienes.

Desde mayo, el crecimiento mensual ha sido paulatino, siendo mayor en las grandes superficies (45,1% de las ventas) que en pequeñas empresas (16,3%).

El comercio online aumenta hasta el 71,2% interanual y ha disminuido ligeramente (un 2%) desde las primeras reaperturas de comercios no esenciales en mayo.

En lo referente al empleo en el sector comercio la tasa anual fue de un -3,7% en España y un -1,8% en La Rioja (disminuyó en todas las Comunidades Autónomas).

Sobre la facturación en el comercio minorista, los índices de ventas, la tasa interanual ha sido en La Rioja de un- 0,1% (media en lo que va de año de -9,2%) frente a un -3,3% (media en lo que va de año de -10,6%) nacional (habiendo en España 14 Comunidades Autónomas con tasa negativa, entre ellas La Rioja, y 5 con tasa positiva).