Comerciantes, hosteleros y vecinos de diferentes zonas de Logroño contra el proyecto 'Calles Abiertas'

Asociaciones de vecinos y comerciantes de diferentes zonas y barrios de Logroño denuncian "la sordera" del Ayuntamiento de Logroño ante las solicitudes realizadas por diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad en torno al proyecto 'Calles Abiertas' y sobre las actuaciones que se están realizando en distintas vías de Logroño.

Precisamente, esta mañana representantes de los barrios y calles de Duquesa de la Victoria, Vara de Rey, República Argentina, Avenida de Portugal y Barrio de los Lirios han comparecido en rueda de prensa para reivindicar que se les escuche y atiendan sus propuestas.

"Creo que esto que está pasando hoy aquí es algo nuevo en Logroño" ha comenzado hablando Cándido Fernández, vecino logroñés y portavoz de los barrios afectados, "nunca antes una acción del Ayuntamiento había generado tanta polémica y había conseguido unir a tanta gente de distintos barrios, sin conocernos, para intentar que se nos escuche".

Fernández, en una petición directa al alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, solicita "que se nos escuche", así como ha afirmado que las medidas impuestas "tendrán, y ya están teniendo, una repercusión directa sobre la ciudad, sobre el comercio y hostelería, y en el día a día de los vecinos".

"Queremos dejar claro que no estamos en contra de favorecer espacios para el peatón y de que se impulse la movilidad en bicicleta" ha aclarado inmediatamente después el portavoz, "pero creemos que Logroño es una ciudad en la que hay cabida para todos, lo que no significa que haya que eliminar alguno de los elementos de adecuación de la ciudad, si no llegar a un consenso en el que todos tengamos cabida".

Fernández ha afirmado que desde el Ayuntamiento no están escuchando las opiniones y peticiones de los vecinos, mercados o asociaciones, y que muchos barrios no han tenido la oportunidad de mantener una reunión con el mismo.

Entre las dificultades y consecuencias del proyecto, Fernández ha añadido que "las intervenciones están perjudicando seriamente el día a día de los vecinos, el comercio y la hostelería de esas zonas, los problemas para aparcar o recoger algo están ocasionando que la gente no acceda al centro".

El portavoz de estos barrios logroñeses ha afirmado que este proyecto supondrá daños irreparables a los sectores afectados, como el comercio, siendo para muchos "la puntilla" tras la crisis por la pandemia de la Covid 19.

Fernández ha anunciado que los representantes de barrios de vecinos y asociaciones emprenderán diferentes iniciativas y acciones reivindicativas. Entre ellas, se está llevando a cabo una recogidas de firmas para pedir que se escuchen sus propuestas.

En el caso concreto de la calle donde tiene su negocio (Duquesa de la Victoria), la creación de un carril bici entre Los Lirios y el Espolón eliminará el 80 por ciento de las plazas de aparcamientos de este eje.

El problema es que, en esta zona, solo el 30 % de los edificios cuentan con su propio garaje, y además, apenas hay espacio de carga y descarga para proveer a los negocios de la zona y, especialmente, a los 35 puestos del mercado del Corregidor, ha detallado.

Según sus datos, el carril bici eliminará los aparcamientos y reducirá los espacios de terraza en la zona de los números pares, mientras que en la acera de los pares de Duquesa de la Victoria se van a ampliar hasta 3 metros el espacio para los peatones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha añadido que los representantes de estas asociaciones se han reunido varias veces con los responsables municipales pero no han conseguido "consensuar" ninguna modificación de este proyecto, cuyo coste se eleva a 600.000 euros y que cree se debería "replantear".

En su opinión, se deberían reservar plazas de aparcamiento en rotación para que los vecinos puedan hacer sus compras o sus gestiones con celeridad, porque hay muchas calles de Logroño en las que es "imposible" parar en doble fila con el coche.

Además, Fernández ha demandado más campañas de educación vial para conductores, ciclistas y usuarios de patinetes, para facilitar la convivencia de todos ellos por la calzada.

Juan José San Miguel, presidente de la Asociación de Comerciantes Acovara, advierte que, de seguir por este camino, "Logroño será una ciudad dormitorio":

Audio Juan José San Miguel, presidente de la Asociación de Comerciantes Acovara

Los problemas para aparcar provocan que los consumidores no compren en el centro, tal y como denuncia, Marisa Montecelo, de la Asociación Zoco:

Audio Marisa Montecelo, representante de la Asociación Zoco

Representantes de Duquesa de la Victoria, Vara de Rey, República Argentina, Avenida de Portugal, del Barrio de los Lirios o de Montesoria reivindican que se les escuche y atiendan sus propuestas. De momento, han comenzado una recogida de firmas.