Coloma logra la medalla de plata en el Campeonato de España

El corredor riojano Carlos Coloma ha conseguido este domingo la medalla de plata de categoría absoluta en la modalidad de campo a través olímpico del Campeonato de España de Bicicleta de Montaña, que se ha celebrado en la localidad navarra de Arguedas. La plata de Coloma ha culminado un fin de semana muy satisfactorio para el equipo riojano BH Templo Cafés, que ha logrado el título femenino sub-23, con Rocío del Alba -por edad, porque, en realidad se impuso en la prueba absoluta- y la plata masculina sub23 de Josep Durán.

Además, el corredor gallego de categoría júnior Carlos Canal, vinculado a la estructura del BH, se proclamó campeón nacional de su categoría; y también se llevó el oro por relevos con su selección autonómica. En la prueba absoluta Coloma ha tratado de atacar en la primera vuelta, para sorprender al favorito, el andaluz del MMR David Valero y durante el primer tramo de la prueba ha dado la sensación de poder competir por el oro.

Pero en cuanto el andaluz ha respondido al ataque, se ha colocado primero y no ha permitido que el riojano le alcanzara; ha controlado por completo dos tercios de carrera y ha demostrado que está a un gran nivel, de cara al Campeonato de Europa que se celebra la semana próxima en la República Checa.

Por detrás, Coloma ha sacado partido a su experiencia para mantener la distancia con sus perseguidores, entre el que el más fuerte parecía Ismael Esteban; pero no ha tenido suerte, porque cuando se le veía más fuerte, al encarar la parte final de la prueba ha tenido que abandonar tras romper el manillar de su bicicleta en una caída.

Así, finalmente Valero ha sumado su cuarto título nacional, de los cinco últimos celebrados (con un tiempo de 1.28:28 , con una renta por debajo de dos minutos sobre Coloma (1.30:14), mientras que el bronce ha sido para Sergio Mantecón, del equipo polaco Kross (1.32:42).

La prueba femenina ha sido un "monólogo" de otra integrante del equipo riojano BH, la madrileña Rocío del Alba, que "solo" ha logrado el título femenino sub-23, su categoría; la corredora del BH ha iniciado la prueba dos minutos después de las ciclistas absolutas y ha llegado a la meta con un tiempo de 1.11:08 tres minutos por delante de Claudia Galicia (Megamo), que ha revalidado el título absoluto (1.14:55)

Tras la prueba, Carlos Coloma ha explicado a EFE que en su carrera "a falta de una vuelta y media ya he visto que no podía coger a Valero y he decidido controlar la distancia con los de atrás" para "ganar una plata que no está nada mal". "Hoy era una carrera muy importante, la más en España, y ha salido bien, porque he podido demostrar que estoy a buen nivel", ha subrayado el corredor riojano, bronce en los pasados Juegos Olímpicos y que aspira a ganar una plaza para Tokio 2020.