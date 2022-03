El grupo de padres recoge 1.464 firmas pidiendo otra aula de Infantil en el Sagrado Corazones de Santo Domingo

Un grupo de padres y madres de los próximos alumnos de primero de Infantil, en el colegio Sagrados Corazones de Santo Domingo de la Calzada, ha recogido un total de 1.464 firmas de su apoyo a su petición de que la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja conceda una línea más el próximo curso a este colegio concertado o que, en su defecto, incremente la ratio por aula.

A través de la plataforma change.org, llegaron a las 879 firmas y por escrito han recogido a pie de calle 585 en menos de una semana (5 días). "No hemos alargado más el proceso de recogida de firmas, porque el viernes nos reunimos y nos pareció que teníamos un número representativo de ellas (1.464 en total), por lo que decidimos presentarlas ya para que tengan tiempo de valorar nuestro caso", explica este grupo de padres y madres en un comunicado.

Sagrados Corazones solo tiene asignada una línea para 20 alumnos y hay más solicitudes (unas 25) que plazas. Según el censo de nacidos en Santo Domingo, en 2019, este grupo de niños representa, además, más del 40% del total. Ante el previsible incremento de la demanda, la Consejería de Educación sí que concedió un aula más al colegio público de Santo Domingo de la calzada, pero no al Sagrados Corazones.

"Pensamos que deben valorar cada caso de manera individual y no aplicar el mismo baremo a todos los municipios, porque no existe la misma oferta de centros en Logroño que en Santo Domingo, por ejemplo. En nuestro caso, es evidente que no tenemos la misma oferta educativa en los 2 centros (poder dar a nuestros hijos una formación en bilingüe en una sociedad globalizada como la que vivimos nos parece fundamental). También valoramos la CONCILIACIÓN FAMILIAR que nos permite el colegio de sagrados corazones ( de 7:45 a 17:30h) , así como el número de solicitudes de plaza en el centro. Creemos que son argumentos suficientes para que tengan en cuenta nuestra petición y nos den una solución".

Estos padres y madres reiteran que "no se trata de elegir entre un centro público o concertado, ni de una decisión política, sino que, dentro de las pocas opciones que tenemos para elegir (2 centros), poder escoger la oferta educativa que más se adecua a la educación que queremos dar a nuestros hijos y la que nos permita una mejor conciliación familiar como es el caso. Esta situación nos quita el sueño y genera una situación de estrés que no desearíamos a nadie. Esperamos que nos den una solución que sea satisfactoria para nuestros intereses".