El Colegio de Enfermeras de La Rioja ha pedido a la población riojana “mayor responsabilidad” para seguir haciendo frente a la pandemia en la Comunidad Autónoma. Su presidenta, Elisa Elías, ha dicho este lunes en COPE Rioja que “hay que pensar más en la vacunación que en las vacaciones”, y ha enviado un mensaje al Gobierno regional, al que ha invitado a “seguir tomando medidas” como consecuencia de “los datos que arrojan seis de los ocho indicadores que marcan el riesgo máximo de la COVID-19”.

Elías ha apuntado que “aunque sea una obviedad, parece que no hemos aprendido nada de las últimas cuatro olas de la pandemia, ya que estamos todos metidos en la quinta. Por ello pedimos a la sociedad riojana que se sigan cumpliendo todas las medidas sanitarias”. “Cierto es que a las enfermeras apenas nos han dado participación en la gestión y en la toma de decisiones- ha añadido- teniendo contacto directo con los ciudadanos que se convierten en pacientes, quienes además entienden perfectamente que estemos cansadas y al mismo tiempo un poco alteradas por lo que nos enseñan cada día los medios de comunicación. Por eso, muchas veces nos preguntamos cómo la sociedad puede ser tan inconsciente de estar pensando en las vacaciones en vez de la vacunación”.

Además, ha apuntado que “se habla de salvar a la hostelería, de la libertad de tomar unas cañas o de la necesidad de una PCR negativa para irse de vacaciones. Pero no de que después de 18 meses del primer estado de alarma, siguen produciéndose muertes en esta Comunidad y vuelven a ser las personas mayores -a las que les ponemos los adjetivos de personas de edad con patologías previas- las que primordialmente siguen falleciendo, habiendo contabilizado hasta el sábado, 7 de agosto, 798 fallecimientos”. Ahora más que nunca, ha dicho, “hace falta educación en salud, especialmente en determinados grupos de la población, siendo conscientes de que no se trabaja con y para la ciudadanía. Incluso todavía estamos esperando que sean la ciencia y los investigadores los que nos hablen de qué hacer con la tercera dosis”.

Embarazadas: Grupo de vacunación prioritario

El Colegio de Enfermeras de La Rioja, al igual que la Organización Colegial de Enfermería y la Asociación Enfermería y Vacunas (ANENVAC), aconseja que las embarazadas sean reconocidas como grupo de vacunación prioritario, “dado el elevado riesgo de complicaciones si contraen la COVID-19”, ha precisado Elías, quien también ha insistido “para que las embarazadas se vacunen, pues las vacunas establecidas para este colectivo son seguras y eficaces”.

La representante de las enfermeras riojanas ha recordado que “en un primer momento las embarazadas quedaron excluidas de la vacunación frente a la COVID-19, porque no había estudios científicos que lo avalaran. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la evidencia científica, lo primero que debemos tener claro es que las vacunas de ARN mensajero, que son las que se han analizado en este colectivo, son seguras y eficaces también para las mujeres embarazadas, por lo que enfermeras y matronas -enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia- deben recomendar la vacunación a las pacientes en sus consultas, tanto en el embarazo como en la lactancia”.

Finalmente, el Colegio de Enfermeras de La Rioja ha tenido conocimiento del documento 'Triaje Covid en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria en el Centro de Alta Resolución San Millán (CARPA)' sobre el que la presidenta indica que, “en primer lugar, tenemos que seguir denunciando que la Consejería de Salud lo realiza sin consultar a todos los afectados, entre ellas a las enfermeras, al tiempo de señalar que al gerente del SERIS se le nota mucho que es hospitalario y por ello, su visión no es comunitaria”. De hecho, Elisa Elías indica que “este protocolo puede volver loca a cualquier enfermera porque ya no sabemos ni cuáles son nuestras funciones. Dicho protocolo convierte al médico, en telefonista; a la enfermera, en médico y al técnico, en enfermero. No se puede decir a una enfermera que haga un test de antígenos y derive a ese paciente a su casa sin ser visto por un médico. Se debe reconocer nuestra labor en esta pandemia, empezando por la vacunación, cuya eficacia yo relaciono directamente con la enfermería”.