COLEF La Rioja solicita que el deporte y el ejercicio físico sean considerados como actividad esencial

El Colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja (COLEF) solicita que el deporte y el ejercicio físico "sean considerados actividad esencial, los centros deportivos permanezcan abiertos al público en sus diversas modalidades y se preste especial atención al cuidado de la salud a través del ejercicio físico".

José Ignacio Hernández Anaya, presidente de este Colegio Oficial, cree que las últimas limitaciones a la práctica deportiva provocarán que el ciudadano haga ejercicio por libre y sin control, ya que suponen una reducción casi completa de la actividad profesional, muy centrada en un horario que va de las cinco de la tarde a las diez de la noche.

Por este motivo, el COLEF apuesta por una adaptación de las normas anti COVID-19 con especificidad en los tipos de instalaciones, en función del número de usuarios, metros cuadrados y aforos además de la particularidad que ofrece cada espacio deportivo en sus muy variadas actividades. A su juicio, "no se puede incluir en una misma medida a los centros de entrenamiento personalizado, las actividades terapéuticas o el ejercicio con fines deportivos".

Según destaca el Colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja (COLEF), "las cifras muestran un sector comprometido con la salud y el bienestar que persevera en la prevención de la enfermedad COVID-19 y que debe ser partícipe de las medidas y actividades que se decidan sobre la regulación del ejercicio físico y del deporte".

Finalmente, el presidente del Colegio considera una mofa que sí se haya permitido la vuelta a la actividad a las casas de apuestas. "Esta errónea decisión no consensuada y poco específica, contrasta con la detallada información que se ofrece sobre las casas de puestas. Apostar en el deporte sí, pero no poder realizarlo para cuidar la salud es incomprensible y no parece la mejor manera de lograr una población saludable, al ofrecer una actividad que fomenta la ludopatía y frenar una importante vía de tratamiento como es el deporte y más en la edad juvenil”, señala el COLEF en un comunicado.