La Cofradía de la Flagelación de Logroño entrega al Banco de Alimentos 523 kilos de su 'ensayo solidario'

La Cofradía de la Flagelación de Logroño, tras dos años sin poder realizar su “ensayo solidario, échanos kilos” por culpa de la COVID-19, realizó su tercera edición de recogida de alimentos el pasado domingo, 3 de abril. Y encima de la parihuela (estructura de ensayo de un paso de Semana Santa sin imágenes religiosas) tanto cofrades como feligreses y los ciudadanos que lo desearon, fueron acercándose a las personas designadas por la Cofradía, para recoger y depositar los alimentos dentro de esa estructura.

523 KILOS RECOGIDOS

En todo el recorrido, que trascurrió por los alrededores del parque González Gallarza, estuvieron acompañados de la banda de corneta y tambores de la Cofradía de la Flagelación. Una vez recogidos por los voluntarios del Banco de Alimentos y pesados, suponen 523 kilos, muy cercanos a los 543 kilos, recogidos en 2019.

Conocida la cifra de este “ensayo solidario, échanos kilos” que duró aproximadamente dos horas, la hermana mayor de la Cofradía de la Flagelación de Logroño, María del Ángel Quintana Velilla, no ha podido por menos que manifestar su satisfacción, pues “tras dos años de no realizar este ensayo por la COVID-19, estábamos muy expectantes de la respuesta que nos iban a dar los ciudadanos de Logroño y no podemos por menos que agradecerles su solidaridad con las personas más necesitadas”.

La Cofradía de la Flagelación de Logroño entrega al Banco de Alimentos 523 kilos de alimentos





El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo, se ha unido a este agradecimiento al “tiempo de manifestar la satisfacción de la entidad que represento porque la Cofradía de la Flagelación de Logroño pueda seguir manteniendo esta actividad pionera y exitosa, previa a nuestra Semana Santa y que además hayan llegado a nuestro almacén media tonelada de alimentos que serán debidamente repartidos. Muchas gracias a la hermana mayor por haber programado nuevamente esta actividad pensando en los demás, en cuanto se ha podido”.