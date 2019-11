El Club Balonmano Logroño quiere asegurarse la quinta posición

A las 20:45 horas, el Balonmano Logroño recibe en el Palacio de los Deportes al Angel Ximenez Puente Genil. Después de su gran y contundente triunfo en Benidorm los riojanos buscan una nueva victoria para manterse en la zona alta de la clasificación y con el objetivo de lograr la clasificación en la Copa. Velasco cuenta con todos sus hombres, salvo Gabriel Ceretta que ayer fue operado con éxito de su rotura de ligamentos en Barcelona. Al margen de lograr la victoria además en importante no tener más lesionados ante el partido del próximo sábado, jornada de competición europea.

Ceretta operado con éxito

El internacional brasileño del Ciudad de Logroño, Gabriel Ceretta, ha sido operado este lunes con éxito de la lesión de rodilla que sufrió el pasado 1 de noviembre y por la que ya no volverá a jugar en toda la temporada. El extremo brasileño, fichado esta campaña por el equipo riojano, jugó apenas tres minutos del encuentro entre los logroñeses y el Barcelona y desde que se retiró del campo se temió por la gravedad de la lesión, que resultó ser la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

En la operación que se ha realizado este lunes se ha comprobado como tenía afectado también el menisco y aunque en la intervención "no ha habido ninguna complicación" eso "hace que la recuperación se pueda prolongar entre siete y nueve meses", ha explicado a EFE el médico del Balonmano Logroño, Pedro Terrero. Por ello, dado que "tenemos claro que esta temporada no va a jugar, no hay prisas", ha incidido el médico, que espera que el jugador comience a trabajar en su recuperación en Logroño en los próximos días.

Así, Ceretta será la única baja del Logroño La Rioja en su partido de mañana ante el Puente Genil, un partido en el que los locales tratarán de "mantener un juego serio" y no dejarse llevar por la diferencia que hay en la clasificación, en la que los andaluces son uno de los últimos clasificados, ha explicado a EFE su técnico, Miguel Ángel Velasco. "Creo que el Puente Genil tiene plantilla para más y por eso es necesario que mantengamos el juego serio que hicimos en Benidorm", ha subrayado el técnico del Logroño, consciente, además, de que su equipo no puede perder puntos en casa para continuar cerca de los primeros puestos.

Por otro lado, Velasco ha reconocido que estudia "opciones" para hacer un fichaje con el que cubrir la baja de Ceretta, aunque cree que "este es un momento difícil, porque queda poco más de un mes para finalizar la primera vuelta" y por ello "quizás es más factible pensar que venga alguien ya para después". Además, ha concluido, todavía él y el club riojano deben decidir el "perfil" del jugador

Hoy martes día 12 de noviembre, a las 11.30 horas, en la sede de la Cofradía del Vino de Rioja, c/Horno, 1 en Logroño, se procederá a la investidura como nueva Cofrade de Mérito de esta Cofradía, a la ciclista riojana SHEYLA GUTIERREZ RUIZ, por sus destacados logros deportivos.

La joven jugadora riojana de fútbol sala Erika Marzo, que milita en el Casteldefells ha sido convocada por la Selección Sub-19 para la disputa de los próximos compromisos internacionales.