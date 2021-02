Clases de música online para no perder el compás en Logroño

Aprender a tocar la guitarra o el piano on line es posible. Un profesor de música necesita el contacto con el alumno para guiarle pero la necesidad por las restricciones ha conseguido que incluso se pueda apoyar al alumno a través de una pantalla. La Escuela de Música de Logroño mantiene tanto las clases colectivas como las individuales de instrumento.

Se puede aprender lengua, inglés o mates on line, el teletrabajo y la educación a través de una pantalla siguen superando las expectativas aunque son muchos quienes piensan que "no es lo mismo". Sin embargo, todavía hay cuestiones que nos siguen llamando la atención. ¿Cómo es posible explicar sobre qué cuerdas colocar nuestros dedos para conseguir una determinada melodía de una guitarra?. Pues bien, salvando todas las distancias, "casi se puede poner el dedo del alumno en la cuerda indicada" elaborando unas simples instrucciones a distancia. Aquí entra en juego la complicidad con los alumnos y, por supuesto, es más fácil si no es el comienzo del aprendizaje.

La Escuela de Música de Logroño continúa con su rutina de clases, pero todo a través de una plataforma, tal y como nos explica Gabriela Eibar, profesora de flauta y jefa de estudios de la Escuela.

Los profesoresacueden a la Escuela y "mantienen horarios" y rutinas para que los alumnos no pierdan práctica durante estas semanas.