Ciudadanos se sube al tren

Ciudadanos ha registrado esta semana en el Parlamento de La Rioja una iniciativa en la que pide al Gobierno regional que exija el Ejecutivo central un desarrollo del ferrocarril en La Rioja, además de la correspondiente dotación presupuestaria para modernizar vías y estaciones.

Así las cosas, el portavoz de su grupo en la cámara regional, Pablo Baena, ha asegurado este mediodía en COPE que “La Rioja no puede perder el tren del desarrollo. El ferrocarril es estratégico y no nos podemos quedar aislados”. En su opinión, “si el tren acaba pasando por País Vasco y Navarra, La Rioja se quedará aislada y no atraerá industria”.