Baena: "Andreu gobierna a espaldas de los profesionales sanitarios y de todos los riojanos"

El denominado Plan de Atención Continuada del Gobierno de La Rioja sigue recibiendo críticas desde múltiples sectores y colectivos. Para pedir su retirada, se ha convocado una nueva concentración de protesta que, en este caso, comenzará a las 19,30 horas de hoy, junto al CARPA de Logroño. Allí estarán, entre otros, representantes de Ciudadanos La Rioja, encabezados por su coordinador y portavoz, Pablo Baena.

El pasado sábado, dirigentes "naranjas" también acudieron a la concentración contra la eliminación del médico de urgencias en el Camero Viejo, celebrada en San Román, y esta tarde irán al CARPA para exigirle a la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, que rectifique y retire su plan, porque "es un despropósito e implica recortes en las Urgencias", algo que niega Andreu. "El Gobierno de Andreu ha conseguido algo muy difícil, que toda La Rioja diga no a su Plan de Atención Continuada que implica recortes de urgencias. Ser pocos no resta derechos", ha denunciado Baena.

Desde hace mucho tiempo, explica Ciudadanos, "este problema se veía venir y por eso propusimos negociar los presupuestos para lograr la contratación de 400 profesionales sanitarios, mejorar sus condiciones laborales y salariales, se solicitó un estudio de necesidades sanitarias en el mundo rural riojano, y se presentó una nueva Ley de Desarrollo Rural. "Si Andreu pone en marcha su plan de recortes de sanidad, 15.000 riojanos no sólo se van a quedar sin médico, sino también sin las ambulancias con las que quieren sustituir a los médicos de los pueblos. ¿De verdad tan desconectado está el gobierno socialista de la realidad de nuestro mundo rural?", ha subrayado Baena.

Baena ha remarcado que "Andreu siempre tiene la misma respuesta, no solo para nosotros, sino para todos los riojanos de nuestros pueblos: Decir siempre no. Todo el colectivo sanitario está agotado, enfadado por su salario y sus condiciones de trabajo, No parece muy inteligente y responsable ejecutar un plan que echa cubos de agua a un vaso que lleva años desbordado".