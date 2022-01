Ciudadanos La Rioja cree que el bono joven de alquiler es "un parche" que no ataja el problema de fondo

Ciudadanos (C's) califica de “parche” el bono joven de alquiler anunciado por el Gobierno, porque no soluciona los problemas de los jóvenes en el acceso a una vivienda. Además, C’s asegura que la ayuda de 250 euros sólo llegará al 1,7% de los jóvenes emancipados en La Rioja, 215 sobre un total de 56.000.

Para la formación naranja, el bono joven de alquiler no servirá para atajar los problemas de fondo, como son "la escasa oferta de pisos en alquiler, precios desorbitados y la precariedad laboral de los jóvenes".

Belinda León, coordinadora de la gestora de Ciudadanos, considera que lo que hace falta es una política integral en materia de vivienda. "El bono no soluciona el problema de raíz y es una medida muy poco efectiva que se queda en tan solo un parche, porque el alquiler se come el 82% del sueldo de los jóvenes que viven solos. No responde a las necesidades planteadas por el mercado del alquiler en La Rioja".

La diputada de Ciudadanos La Rioja ha subrayado que "falta una política estratégica integral para apoyar el acceso a la vivienda y la emancipación de la juventud. Por ello, queda de manifiesto que una ayuda de 250 euros no solucionará el problema de acceso a la vivienda. Resulta pírrico e insultante que el bono de alquiler solo llegue al 1,7% del total de jóvenes riojanos emancipados y se venda como un éxito por parte del Gobierno de Andreu. De 56.000 riojanos tan solo 215 se van a beneficiar de este bono".

Por otro lado, la ahora coordinadora de la Junta Gestora de Ciudadanos ha abogado por "recuperar la ilusión que creemos que se ha perdido en los votantes que confiaron en nosotros en esta legislatura", así como "a muchos de los riojanos que no están esperando como alternativa decisiva de Gobierno en esta región".