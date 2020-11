Ciudadanos La Rioja acusa al Gobierno de Andreu de no querer dialogar sobre el contenido del Presupuesto 2021

Sigue las negociaciones, en el Parlamento de La Rioja, para la aprobación de los Presupuestos Regionales para 2021. Días atrás, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos le tendió la mano al Gobierno de Concha Andreu para apoyar unos presupuestos "moderados y centrados" en base a cuatro líneas naranjas: no subir más los impuestos, que se contrate a 400 sanitarios, que no se discrimine a la educación concertada y que no se paguen impuestos por ayudas.

De no aceptarlas, Ciudadanos no descarta una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Belinda León, diputada regional de Ciudadanos, ha confirmado, en COPE Rioja, que las negociaciones con el Gobierno de Concha Andreu y el PSOE están en vía muerta, porque "por mucho que presuman de capacidad de diálogo, ni nos han llamado para dialogar sonre el contenido de los presupuestos".

Ciudadanos ve "injusticias sociales" en esos presupuestos "falsos e irreales", porque aumentan la deuda pública de una forma importante y no reducen gastos innecesarios. Al contrario, aumentan el presupuesto "al chiringuito de Podemos", con su consejería, en un cuarenta por ciento. Además, disminuyen partidas tan necesarias como los programas al emprendimiento.

Una de las 4 líneas naranjas que ha trazado Ciudadanos es la no discriminación a los niños de la escuela concertada. La semana pasada, se aprobó, en el Congreso de los Diputados, la LOMLOE o Ley Celaá, que nace con los únicos apoyos de los partidos que sustentan al Gobierno y el rechazo de la oposición "por sus ataques a la educación concertada, a la educación especial y al idioma español".

Según Belinda León, "el Gobierno de La Rioja tiene capacidad para corregir las injusticias de la Ley Celaá y evitar que se limite la libertad de elección de centro escolar. La ley Celaá es un fracaso de este Gobierno de España. Y las movilizaciones contra ella demuestra que nace muerta, sin consenso, porque ataca al derecho reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española y es una imposición ideológica por encima de la calidad educativa".