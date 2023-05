Ciudadanos propone ampliar el Programa de Ayudas Bono Infantil para subvencionar también el horario de tarde

Ciudadanos propone ampliar el Programa de Ayudas Bono Infantil para que contemple como horario subvencionable la jornada de tarde.

El candidato liberal al Gobierno de La Rioja, Ángel Íñiguez, ha resaltado que "la principal medida en materia de conciliación aprobada por el Gobierno de Andreu, con sus condiciones y financiación actuales, vuelve a las familias beneficiarias un 60% más pobres". Logroño, viernes 5 de mayo de 2023. "El Gobierno de Andreu carece de un plan completo para facilitar la conciliación laboral de las familias riojanas. Es decir, la propia Administración dificulta y desincentiva, directamente, la conciliación laboral-familiar" , así lo ha afirmado Ángel Íñiguez.

Ciudadanos constata que se ha incrementado la dotación de las ayudas a la conciliación por la reducción de jornada y la contratación de cuidadores cualificados, sin embargo, el máximo subvencionable ordinario oscila entre los 2.500 euros y los 4.000 euros anuales. De esta forma, los liberales consideran como insuficientes para que los padres riojanos de clase media puedan pensar en reducir su jornada laboral o en contratar a un cuidador para sus hijos.

Por poner un ejemplo, un padre o madre que cobre un salario medio riojano, unos 23.500 euros brutos al año, recibirá una subvención de 2.500 euros si se reduce su jornada al 50% durante seis meses. "Con esta propuesta un trabajador debe renunciar a casi 6.000 euros para percibir solo 2.500 euros.

La principal medida en materia de conciliación aprobada por el Gobierno de Andreu, con sus condiciones y financiación actuales, vuelve a las familias beneficiarias un 60% más pobres", ha indicado Íñiguez.

Andreu asegura que sus reformas fiscales han instaurado una redistribución más justa y progresiva de la renta y de la riqueza, pero hechos como estos manifiestan que el aumento de recaudación de lo que ellos denominan ricos, rentas superiores a 35.000 euros, es muy poco significativo respecto del total de los presupuestos de la Comunidad.

El candidato de Ciudadanos (CS) La Rioja al Gobierno de La Rioja, Ángel Íñiguez, ha afirmado que "se trata de una medida de conciliación que no está bien dimensionada porque no puede garantizarse la conciliación cuando, primero, no se ha garantizado el bienestar".

Otra de las propuestas liberales en esta materia será revisar la cuantía de las ayudas para ajustarla al coste de servicio que prestan las guarderías. Desde mayo de 2019, cuando se implantó el Bono Infantil, el IPC acumula un incremento de casi el 14% del IPC pero el importe de la subvención se ha mantenido inalterado en una horquilla de 260-350 euros.

"CS no solo velará porque se cumplan los plazos de pago que determinen las convocatorias, que el Gobierno de Andreu ha demorado sistemáticamente, sino que adelantaremos a septiembre el pago anticipado del 40% de la ayuda para no someter a inaceptables tensiones de tesorería a los centros de infantil de 0 a 3 años", ha apostillado.

"La acción de gobierno demuestra que a Andreu solo le ha interesado coleccionar las leyes como si fueran broches, y uno de ellos ha sido la Ley de Igualdad", ha concluido.