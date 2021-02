Ciudadanos se cierra en banda y se niega a revelar la identidad de las personas que ya se han vacunado contra la COVID de forma irregular en nuestra Comunidad Autónoma. Su diputado regional Alberto Reyes ha pasado este mediodía por los micrófonos de COPE Rioja y ha rehusado hacerlo "porque no se trata de apuntar con el dedo a nadie, sino de comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de La Roioja en el esclarecimiento de este turbio asunto".

Por otra parte, Reyes ha exigido hoy ayudas directas a autónomos y emprendedores afectados por las restricciones frente a la COVID-19 que tengan en cuenta las pérdidas de facturación.

En Cope Rioja, Reyes ha analizado la convocatoria del segundo plan de rescate para pymes y autónomos de la ADER y ha visto "necesario e imprescindible" que las ayudas dependan del nivel de pérdidas de facturación. "No puede ser que dependan de quién es el más rápido aportando documentos", ha insistido el diputado, precisando que "puede darse el caso de que reciba ayudas gente que no ha perdido nada, y se deje fuera a quien no tiene ni para pagar las facturas de su casa".

Por eso, Ciudadanos llevará al próximo pleno parlamentario una iniciativa para solicitar al Gobierno que así sea.

Con respecto a la cuantía de la segunda convocatoria del plan de rescate, específico para comercios, ha visto "insuficiente y carente de sentido común" que esté cuantificado en 6 millones de euros.

Reyes considera necesario "ayudar a los sectores especialmente castigados", que están "sufriendo una tremenda crisis" y ha citado comercio, hostelería, ocio nocturno, agencias de viaje, que están "abiertas pero con limitaciones constantes", feriantes, guarderías, entidades de actividades extraescolares y peluquerías.

"Hay mucha gente en una situación crítica y esto no solo va de salvar vidas, sino también empleos y negocios", ha concluido.