Expulsada del Pleno del Ayuntamiento de Logroño la concejala de Ciudadanos, Rocío Fernández

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha confirmado la marcha de los concejales, Marisa Bermejo y Javier Garijo, del Grupo Municipal de Ciudadadanos. Una salida no exenta de polémica después de que la concejala "naranja", Rocío Fernández, haya colocado un cartel con la palabra 'tránsfugas' que ha terminado provocando su expulsión de la sesión.

El cartel en el que se leía la palabra 'tránsfugas' también incluía una flecha señalando a las nuevas ubicaciones en el salón de los dos nuevos concejales no adscritos, justo a la derecha de los todavía ediles 'naranjas'. Visto el cartel, tanto la concejala de Unidas Podemos, Amaya Castro, como el propio portavoz del Grupo de Ciudadanos (y compañero aún de Grupo de Fernández), Ignacio Tricio, han reclamado al presidente del Pleno, Francisco Javier Pérez Diego, la retirada del cartel, que Castro ha definido como "ofensivo".

Pérez Diego ha pedido a Fernández, hasta por tres veces, que retirara el cartel, a lo que ella se ha negado. mientras que un ujier del Consistorio se encargaba de su retirada en otras tantas ocasiones. Al tercer aviso, el presidente del pleno ha expulsado a la concejala de Ciudadanos, que, al levantarse de su asiento y antes de retirarse, ha intercambiado algunos comentarios con su portavoz.

Precisamente, Ignacio Tricio ha aprovechado su primera intervención como tal en el pleno, en otro punto del orden del día, para reprochar la actitud de Fernández, y alabar la "valentía" de Castro por pedir la retirada de un cartel "que está fuera de todo". "Los problemas de cada partido debemos lavarlos en nuestras casas. No está bien hacer algo que no beneficia para nada a este pleno ni a Logroño", ha recalcado.

La marcha de los concejales del Grupo se ha reconocido informando de las dos Resoluciones de Alcaldía, con fecha de ayer mismo, día 1 de septiembre, para el abandono, tanto de Marisa Bermejo, como de Javier Garijo, del Grupo Municipal de Ciudadanos, después de que ambos, el pasado martes, anunciaran su marcha del partido 'naranja'.

A partir de ese momento, los dos nuevos ediles no adscritos quedan sentados en una nueva ubicación -justo al lado de sus hasta este momento compañeros de Grupo-, y, además, han pasado ya a votar de manera independiente y en su propio nombre los acuerdos presentados al pleno.

De acuerdo con la normativa del Ayuntamiento logroñés, Bermejo y Garijo, al no pertenecer a ningún partido, no pueden incluirse dentro del Grupo Mixto -formado ahora en exclusiva por el edil del PR Rubén Antoñanzas-, y tienen intervenciones independientes, si bien en el caso de las mociones solo pueden usar su turno en contra. No contarán, además, con turno de portavoces.