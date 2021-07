Ciudadanos exige actuar contra el botellón en Logroño

El portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Ignacio Tricio, ha exigido al alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, que asuma sus responsabilidades y actúe contra el botellón en la capital riojana.

Tricio ha denunciado en COPE Rioja que “tanto el alcalde como la delegada del Gobierno parecen creer que la pandemia ya ha desaparecido, pero desgraciadamente el Covid sigue ahí y el repunte de los casos es alarmante. Por ese motivo, que ambos sigan negando la existencia de botellones en el parque del Ebro los fines de semana nos deja perplejos e indignados”.

El edil ha hedcho referencia a que la incidencia juvenil del virus supera en La Rioja a la media nacional con más de 1.000 casos por cien mil habitantes. El portavoz del Ciudadanos ha señalado que mientras en otras ciudades y comunidades autónomas ya se están adoptando medidas al respecto, el alcalde de Logroño muestra una absoluta dejadez respecto a la celebración de botellones los fines de semana en el parque del Ebro. Así que con el fin de atajar estas concentraciones, Ignacio Tricio ha propuesto “la realización de cribados masivos, el control de accesos a los parques donde se celebran botellones (tal y como se realizan en la plaza del Ayuntamiento el día del cohete de San Mateo), el inicio de la vacunación a los jóvenes y propuestas alternativas de ocio nocturno”.

Unas medidas con las que el concejal en absoluto pretende criminalizar a los jóvenes, “muy al contrario, somos conscientes del sacrificio y la responsabilidad con la que han venido actuando a lo largo del último año y medio, pero la realidad es que el botellón es un problema que genera contagios que ponen en riesgo a quienes participan y al resto de la población”.

Tricio ha recordado al alcalde que la Ordenanza de Convivencia Ciudadanano es suficiente para resolver el problema que generan las aglomeraciones provocadas por el botellón. Por ello ha solicitado “que se incluya la prohibición de consumir en la calle no sólo bebidas alcohólicas, sino también las que no llevan alcohol. Y si el equipo de Gobierno no quiere modificar la ordenanza -ha añadido- que incluya un anexo referente al periodo que dure la actual situación de pandemia”.

En el mismo sentido, el portavoz de Ciudadanos solicita al alcalde que dicte un bando, tal y como hizo de cara a las pasadas fiestas de San Mateo que no se celebraron a consecuencia de la pandemia. Tricio ha destacado que “si el alcalde continúa sin actuar de forma extraordinaria contra el botellón, estará haciendo un flaco favor a la ciudad y más pronto que tarde nos veremos avocados a asumir restricciones marcadas desde los gobiernos regional o nacional, ya que estamos comprobando lo que está ocurriendo en otras comunidades y ciudades”.