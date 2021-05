C's La Rioja insta a Andreu a oponerse a la pretensión de Sánchez de indultar a los políticos del procés

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado una Proposición no de ley en la que muestra su rechazo a la concesión de indultos, por parte del Gobierno central, a los políticos y cargos del ‘procés’. En COPE Rioja, Pablo Baena, coordinador de Ciudadanos La Rioja, ha dicho que este asunto es "de especial gravedad para todos los españoles y, por lo tanto, también para los riojanos".

Baena ha pedido a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que se oponga a la intención de Pedro Sánchez de indultar a los "políticos golpistas del procés" que fueron condenados. “Le exigimos a Andreu que se manifieste en contra de esos indultos como ya han hecho otros dirigentes y presidentes socialistas”, ha señalado Baena, “muchos socialistas están en contra de los indultos, en contra de la humillación al Estado que pretende hacer Sánchez”.

Para el coordinador de Ciudadanos La Rioja, el plan de Sánchez no tiene justificación y ha recordado que antes de ayer el Tribunal Supremo emitió un informe en contra de los indultos a los condenados por el procés. "Un informe claro, de puro sentido común ya que la justicia española es clarísima en contra de indultar a estos golpistas, ya que no hay arrepentimiento y los condenados han manifestado que quieren reincidir. Pido públicamente a Andreu que, en esta ocasión, ejerza de presidenta de todos los riojanos y diga no a la humillación del Estado de Derecho que pretende Pedro Sánchez”.

“No podemos permitir que la humillación del Estado sea la moneda de cambio con la que Sánchez esté dispuesto a permanecer en la Moncloa todo el tiempo que pueda”, ha afirmado, “los riojanos debemos negarnos, no vamos a doblar la rodilla ante los que, además no arrepentirse, dicen que lo volverán a hacer”.

“Sánchez tiene que acatar este informe y renunciar a indultar a sus socios separatistas, después del desafío a España que supuso el golpe de Estado de 2017 en Cataluña”, ha afirmado.