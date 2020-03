Cinco fallecidos con coronavirus y 355 positivos en La Rioja

El Ministerio de Sanidad ha confirmado 355 casos riojanos de coronavirus, lo que supone 43 más que los 312 detectados ayer, lunes, y se informa que en La Rioja se han producido 5 fallecimientos por esta pandemia sanitaria.

La Rioja es la séptima comunidad autónomas con más casos, tras Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En el ámbito nacional, el Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 11.178 casos de coronavirus, 1.987 nuevos, un 17,7 por ciento más en las últimas 24 horas, y 491 fallecidos, lo que supone una tasa de letalidad del 4 %, que en la Comunidad de Madrid se eleva hasta el 7 por ciento. Lo ha dicho el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, en rueda de prensa tras la reunión del comité técnico de gestión del coronavirus, que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Del total de casos, 5.136 están hospitalizados (46%), 1.098 han sido dados de alta (9 %) y 563 están en la UCI (5 %). La distribución por comunidades autónomas no ha cambiado "sustancialmente" aunque Madrid sigue siendo la más afectada con 4.871 casos. No obstante, ya no representa más del 50 % de todos los casos detectados sino el 43 %, ya que las demás comunidades "van aumentando la transmisión progresivamente", ha dicho Simón.

Cataluña es la segunda comunidad con más casos (1.394) y junto con Madrid representan el 56 % del total. Le siguen el País Vasco (765), Andalucía (683), Castilla-La Mancha (567), Castilla y León (541), La Rioja (355) y Navarra (333). En Madrid, la distribución de los casos por los niveles de gravedad son "un poco diferentes al resto", ya que un 76 % están hospitalizados, un 7 % están en UCI y la letalidad ha alcanzado el 7%, aunque el porcentaje de curados es mayor (19 %).

Ello se debe, según Simón, a que durante el primer periodo de la epidemia los brotes se asociaron a grupos de alto riesgo, por lo que los ingresos en UCI y de fallecimientos "se esperaba que fueran más altos como así ha sido". De los 11.178 casos confirmados, actualmente hay activos si se restan las altas y los fallecimientos, un total de 9.659 casos. Progresivamente se está observando que el incremento diario se ralentiza un poquito aunque hay que tomar este dato "con muchísimo cuidado porque ha habido pequeñas modificaciones en la definicion de caso que podían explicarlo", según Simón. EFE