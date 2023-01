La Jefatura de Policía de La Rioja organiza unas conferencias por el 199 aniversario de la creación del cuerpo

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en conmemoración del 199 aniversario de la creación de la Policía Nacional, ha organizado un ciclo de conferencias en la Sala Ibercaja, sita en la Calle Portales número 48 de Logroño, a partir de las 19.30 horas.

La primera de las ponencias será impartida por el comisario principal y actual jefe superior de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna Cencerrado, y lleva por título “Hacia el Bicentenario de la Policía Nacional. Una breve Historia”, en la que acercará y expondrá los cambios, curiosidades, hitos y avances desde la creación de esta institución hasta la actualidad, casi 200 años, que se celebrarán el próximo año 2024.

Programa de conferencias

– Lunes, 16 de enero, 19:30 horas, “Hacia el Bicentenario de la Policía Nacional. Una breve Historia” impartida por el comisario principal, Manuel Laguna Cencerrado.

– Lunes, 23 de enero, 19:30 horas, “Investigación de la Violencia Digital. Dudas que no has podido o no te has atrevido a preguntar”, impartida por la inspectora, Silvia Barrera Ibáñez.

– Lunes, 30 de enero, 19:30 horas, “El asesinato social de las víctimas de Eta”, impartida por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Don Juan Carlos, José Manuel Azcona Pastor.