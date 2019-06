Choque de trenes en el Partido Popular de La Rioja

El último Comité Ejecutivo del Partido Popular de La Rioja ha servido para abrir de nuevo la caja de los truenos. Más de dos horas reunidos en una cita que, lejos de cerrar diferencias, se pudo convertir en un choque de trenes entre visiones irreconciliables del futuro del PP riojano. El problema es profundo, no estamos ante una mera discrepancia de matices. La confrontación es visible y evidente entre bloques de partido. El aparato atrincherado detrás de una estructura y los críticos que tampoco quieren renunciar a nada, aunque sería engañarse a uno mismo pensar que estamos simplemente ante una guerra de nombres. En política como en la vida hay que saber perder, es una virtud, y desde luego la actitud del Partido Popular riojano y de su actual líder fue, en la noche electoral del 26-M, un ejemplo de dignidad y de saber encajar los reveses de la vida. Salían aceptando democráticamente la derrota aunque de momento no se marca el terreno de lo que será el trabajo como oposición y para ello quien será el principal líder. Las formas ya las vimos pero hacen falta gestos después de una noche tan triste y no parece que en el PP se vayan a producir movimientos sísmicos provocados por la derrota, al menos por ahora el cierre de filas es la reacción que se percibe. Quizá esa va a ser la gran cuestión para los populares en La Rioja. Saber mirar hacia adelante, conscientes de que la legislatura dura cuatro años y que en una carrera de largo recorrido unas veces se está arriba y en otras ocasiones se está abajo. Hace falta un equipo de lujo para estar en la oposición, una alineación de primera que sepa realizar un pressing constante. Por delante son muchos y variados los retos, el inicio de una nueva etapa para la que el pasado viernes se vino a pedir un liderazgo más fuerte y nítido capaz de engrasar una maquinaria afectada por los resultados electorales que tiene que tener también el objetivo de cohesionar a un partido y superar enfrentamientos internos y rencillas.