La chica semidesnuda de la 'rave' de Llinars pide "perdón" y reconoce consecuencias: "Me ha cambiado la vida"

Fue una de las imágenes del pasado Año Nuevo de este 2021. Los Mossos desalojan una 'rave' en Llinars después de 40 horas de fiesta ilegal en una nave. Comenzaba en Nochevieja con centenares de participantes y terminaba con varios furgones de los Mossos accediendo al recinto para proceder al desalojo.

Rita es la chica semidesnuda que se encaró a los Mossos, con los pechos al aire, durante el desalojo. Más de un mes después reconoce que le ha cambiado la vida por la repercusión brutal de aquella imagen. "Todo el mundo habló de ella", explica en RAC1 hasta el punto de cambiarle la vida, y quedarse sin trabajo.

Siciliana, nacida en Catania, tiene 27 años pero hace cuatro que vive en Barcelona y es peluquera. "Mi familia vive en Italia y allí también llegó la foto. Fue muy duro. Desde entonces, mis padres están fríos conmigo", asegura Rita.

Foto: Rac1

Se convirtió en un símbolo de aquella fiesta ilegal, el 2 de enero, y cree que su intervención fue decisiva para que no hubiera violencia. Rita en aquel momento no midió el impacto que tendría después esa instantanea "no me di cuenta de que allí había periodistas grabando y haciendo fotos", dice sin ser consciente de lo que hacía y que le ha afectado mucho en su vida privada.

Rita ha admitido que tenía la certeza de que aquella 'rave' con cientos de personas, en plena pandemia por coronavirus, no estaba permitida y por ello pide "disculpas si he faltado al respeto a los que han pasado el coronavirus o los que han muerto". "Lo siento", exclama ahora Rita.