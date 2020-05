En abril reinterpretó una canción suya, escrita inicialmente en gallego, para reconocer la labor de los combatientes contra el COVID-19: 'Héroes sin nombre'.

Ahora, en mayo, ha vuelto a componer un tema con el fin de dar las gracias a todos aquellos profesionales cuya imprescindible labor nos ha hecho la vida un poquito más fácil a todos durante la crisis sanitaria.

No hay duda de que el confinamiento potencia la capacidad creativa del cantante y compositor riojano Chema Purón, que ahora no solo toca la guitarra, sino que se convierte en multiinstrumentista para grabar con su móvil (y supongo que también con grandes dosis de paciencia) un videoclip titulado 'No sabré darte las gracias'.

Cuando se decretó el estado de alarma sanitaria, Chema Purón estaba en la localidad alicantina de Dehesa de Campoamor, a punto de viajar a Alemania.

Allí, en su apartamento, ha vuelto a componer un nuevo tema "para dar las gracias a los que nos atendéis en supermercados y farmacias; a los repartidores a domicilio; a los sanitarios, médicos y personal de limpieza; a los que nos mantenéis informados cada minuto; a los que conseguís hacernos reír o emocionarnos; a los que os asomáis a las videollamadas; a los que nos echáis de menos; a nuestros convivientes... ¡Gracias!".