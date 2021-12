El Gobierno de La Rioja pone en marcha una aplicación para comprobar la autenticidad de los certificados COVID

El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha la aplicación Verificador de Credenciales Covidhttps://verificacovid.riojasalud.es/ que permite comprobar la autenticidad de los certificados COVID digital, tanto en formato impreso, como electrónico, a través de la lectura del códigos QR que lo compone.

Desde el Ejecutivo regional, se pone a disposición de cualquier persona, entidad o establecimiento que tenga que solicitar este trámite para autorizar el acceso a un determinado lugar esta sencilla herramienta que permite escanear y leer el código de los certificados COVID emitidos por los Estados Miembro de la Unión Europea, así como los certificados emitidos por el Reino Unido con el mismo formato que el Certificado COVID Digital de la Unión Europea. A esta aplicación también se puede acceder desde el portal de Rioja Salud https://riojasalud.es en el enlace Verificación de certificado Covid EU.

A través de un proceso sencillo y rápido, en la primera pantalla de la aplicación aparece el botón “Comenzar a verificar”, tras lo que nos solicita activar la cámara del dispositivo electrónico de lectura para escanear y leer el código QR del certificado COVID digital de cada usuario. A continuación, la aplicación mostrará los datos personales del mismo, nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento, y si su certificado es válido o no, con una señal verde, si se tiene la pauta completa de vacunación, se cuenta con una PCR negativa o si se ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses, o roja, si no es así, lo que permitirá autorizar o no el acceso al espacio.

En ningún caso, la aplicación permite que el dispositivo utilizado para la verificación conserve ningún tipo de dato personal de los ciudadanos, solo la verificación del certificado COVID en el momento del acceso.

Este lector y verificador es una medida desarrollada y puesta a disposición por el Gobierno de La Rioja para facilitar a las personas, entidades o establecimientos el control y autorización de acceso en cumplimiento de la medida aprobada en el Consejo de Gobierno del pasado miércoles 15 de diciembre de solicitar el certificado COVID en ciertos espacios, que posteriormente, el viernes 17 de diciembre, fue autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.