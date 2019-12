CERMI asegura que, en algunos aspectos, la futura Ordenanza de patinetes eléctricos "no es realista"

El Ayuntamiento de Logroño parece "haberse tomado en serio" el uso de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local aprobará en su primera reunión de enero el borrador de la Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal que se prevé será ratificado en el Pleno Ordinario de febrero.

De lo anunciado hasta este momento, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de La Rioja (CERMI-La Rioja), desea expresar su opinión sobre aspectos importantes de las normas conocidas. Para empezar,

Así, cuando el Ayuntamiento determina que "los vehículos de Movilidad Personal (VMP) no podrán circular por las aceras y su tránsito deberá llevarse a cabo por la calzada: En zonas peatonales como bulevares, paseos, parques, calles peatonales o de preferencia peatonal el desplazamiento ha de ser a paso de peatón", CERMI-La Rioja abunda en que "la prohibición de circular por las aceras es un acierto".

Han señalado que "en zonas peatonales puedan circular a paso de peatón no es realista. Este tipo de vehículos no están diseñados para circular a una velocidad entre 3 y 4,5 km/h (paso normal de peatón) por lo que no va a cumplirse. Si la ordenanza establece esa velocidad, entendemos que el usuario de este tipo de vehículos debería bajarse del mismo e ir andando con él por las zonas peatonales".

Cuando indican que "si discurren por carril bici, la velocidad máxima sería de 20 kilómetros por hora. Tendrá prioridad la bicicleta y bicicleta de pedaleo asistido, por ser modos de movilidad activa", estamos de acuerdo en que "el carril bici sí es el lugar adecuado para deslazarse de este tipo de vehículos".

Cuando señalan que "los vehículos VPM que circulen de noche o en situaciones de escasa visibilidad deberán disponer de algún tipo de alumbrado y prendas o elementos reflectantes que permitan ser visto por el resto de los conductores" el CERMI-LA Rioja nota el olvido que "sería preciso que los VMP, emitieran algún tipo de señal acústica para ser oídos por personas con discapacidad visual".

Finalmente cuando leemos que "esta ordenanza solo regula a los VMP de una plaza que circulan entre 6 y 25 km/h", señalamos que "esto contradice lo que el futuro reglamento indica sobre el paso del peatón ya que establece la velocidad mínima en 6 km/h, velocidad superior a la de un peatón a paso normal".

Sobre aquellos comportamientos indebidos y que son objeto de denuncia según el reglamento estatal o la Instrucción 2019/S-149 TV-108 el CERMI-La Rioja está totalmente de acuerdo, aunque somos de la opinión de que "será necesario un compromiso serio por parte del Ayuntamiento de Logroño por hacer cumplir la normativa y en caso contrario sancionar a aquellas personas que la infrinjan. Está en juego la integridad física de los viandantes y la libertad de movimiento, derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad".