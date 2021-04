Ceniceros: "Bretón estaba más centrado en su candidatura que en sus responsabilidades en el PP"

El Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular ha acordado, a propuesta del presidente, José Ignacio Ceniceros, cesar a Alberto Bretón como secretario general, cargo que venía ocupando desde enero de 2020.

Las competencias correspondientes a la Secretaría General serán distribuidas, según se ha acordado, entre los miembros de la dirección del partido. En su intervención, el presidente del Partido Popular de La Rioja ha señalado que "es el momento de trabajar a conciencia para reconstruir el partido y prepararlo para las próximas elecciones". El acuerdo del Comité Ejecutivo Regional está refrendado por la dirección nacional del Partido Popular, que ha estado permanentemente informada de esta decisión, ha asegurado el PP riojano en un comunicado.

En declaraciones a COPE Rioja, el presidente del PP de La Rioja explica que el "Alberto Bretón había estado más centrado en preparar su candidatura de cara a un próximo Congreso del que todavía no hay fecha que en ocuparse de sus responsabilidades en el partido como secretario general".

Tras el cese de Alberto Bretón, José Ignacio Ceniceros ha preferido dejar vacante el cargo de secretario general para que nadie piense que se señalaba alguien como el elegido en la sucesión. Insiste en que la decisión la tendrán, cuando llegue el momento, los votantes.

"Es mi obligación velar porque los tiempos no se solapen", destaca Ceniceros. Y en cuanto a las discrepancias de las que habla Alberto Bretón, el presidente del PP de La Rioja asegura que no las ha habido y recuerda que ya había advertido de esta situación en enero cuando le dijo a Bretón: "No es el momento pero si te vas a presentar, dimites y punto y si no te tendré que cesar".

Apunta a que la decisión de la fecha para la celebración de ese Congreso Regional no depende de La Rioja sino de la Junta Directiva Nacional aunque señala también que podría quedar, para cumplir calendarios, antes del próximo verano.