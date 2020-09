¿Se celebrarán los Juegos Deportivos Escolares en La Rioja?

En Deportes COPE Rioja, Chema Jodra hablado hoy con el nuevo director General de Deportes del Gobierno de La Rioja, Eloy Madorran, sobre la mesa temas importantes para el deporte riojano como si tendremos o no esta temporada Juegos Deportivos Escolares. Además, hay ya diversas competiciones a punto de comenzar y no está muy claro si se podrá contar o no con aficionados en las gradas y conoceremos qué ha pasado con los partidos de pelota que las empresas pretendían traer al Javier Adarraga en la semana de San Mateo.