Ceden sus casas a profesionales que luchan contra la COVID-19 y a afectados por desastres naturales

La segunda ola del coronavirus ya es una realidad en muchos países europeos, lo que está provocando que muchos sanitarios y trabajadores sociales vuelvan a encontrarse con la necesidad de hospedarse cerca de su centro de actividad o en casas distintas a su residencia.

Ante esta situación, la comunidad de HomeExchange en España, la plataforma nº1 en intercambio de casas a nivel global, ha reactivado una iniciativa mediante la cual sus miembros ceden de forma gratuita viviendas a profesionales que lo necesiten durante esa segunda ola.

Desde la primera ola del coronavirus, momento en que se activó este grupo solidario, se han puesto a disposición de los sanitarios cerca de medio millar de hogares, de los cuales 90 se encuentran dentro del territorio español. Gracias a esta iniciativa, los profesionales que no viven en las proximidades de sus centros de trabajo no tienen que realizar largos desplazamientos desde sus casas a sus puestos laborales, contribuyendo así a reducir su movilidad y facilitar su descanso. Además, estas viviendas también estarán disponibles para que el personal de los sectores sanitario y social no tengan que exponer a sus familiares ante un posible contagio en sus domicilios.

Como novedad, tras nacer como un movimiento de ayuda de los usuarios de HomeExchange durante la pandemia, esta iniciativa altruista amplía su ámbito de actuación para poner también casas a disposición de personas afectadas por desastres naturales, como terremotos, incendios o inundaciones.

A través de la propia plataforma de HomeExchange, se podrá acceder al grupo solidario que vuelve a estar activo y desde donde se puede encontrar de forma sencilla las casas disponibles y ver cuáles se ajustan más a las necesidades de cada situación. La compañía ha destacado que la cesión de los hogares a los profesionales se seguirá haciendo bajo los mismos criterios de garantía y calidad que identifican a HomeExchange.

“El objetivo de esta iniciativa es para intentar ayudar, no solo a sanitarios y trabajadores sociales que necesiten hospedaje durante la segunda ola del coronavirus, sino también para poder ceder las casas a personas afectadas por otras causas, como pueden ser los desastres naturales. Durante la primera ola, la respuesta de nuestra comunidad fue muy buena y queremos aprovechar ese espíritu solidario que caracteriza a la comunidad de HomeExchange para seguir impulsando nuevas iniciativas que tengan como objetivo facilitar la vida a cientos de personas durante situaciones como la que vivimos actualmente” señala Pilar Manrique, responsable de HomeExchange en España.