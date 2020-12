El CECOR insiste en que está terminantemente prohibida la celebración de fiestas en domicilios o locales

El Centro de Coordinación (CECOR), órgano que tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas las medidas contenidas en el Real Decreto 926/2020, así como del resto de normativa autonómica dictada para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV2, ha señalado que lascifras de control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales son similares a las semanas anteriores, tal y como demuestran las propuestas de sanción por incumplimiento de las medidas específicas acordadas para frenar la propagación de la enfermedad.

Respecto a los incumplimientos durante esta semana, de nuevo, las relacionadas con la restricción de movilidad nocturna -establecida entre las 23 horas y las 5 de la mañana- son las que acaparan la mayoría de propuestas de sanción con un total de 181.

Asimismo, se han propuesto para sanción a un total de 137 personas por no usar mascarilla -14 en el transporte, 40 en locales y 83 en otras situaciones-; por fumar sin guardar la distancia de seguridad, 8; por no respetar la distancia de seguridad entre personas, 10; por no respetar el máximo de 6 personas que pueden estar reunidas, 38; por no respetar el confinamiento perimetral, 39; y por no respetar el confinamiento sanitario, 1.

En cuanto a los locales, se han efectuado 239 inspecciones, de las cuales han conllevado el cierre de 3 chamizos y se han propuesto para sanción a 11 establecimientos, 1 por permitir el no uso de mascarilla, 4 por incumplir el aforo establecido, otros 4 por no cumplir con el horario de cierre y 2 por no cumplir con las distancias establecidas.

Por otro lado, de cara a fin de año, el CECOR hace un llamamiento a la población para que, pensando en la salud de toda la ciudadanía, cumplan las normas sanitarias y eviten la celebración de fiestas y otros eventos similares, porque las conductas irresponsables se sancionarán con el máximo rigor.

En este sentido, se ha recordado que está terminantemente prohibida la celebración de fiestas en domicilios particulares, así como en locales o establecimientos. A lo largo de los próximos días, se intensificará la presencia policial en las zonas de mayor afluencia de personas en la capital riojana y en las principales cabeceras de comarca con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias.