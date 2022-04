CCOO La Rioja defiende que la bajada de impuestos "nunca deja el dinero en los bolsillos de los ciudadanos"

Ante la complicada situación económica que atraviesan empresas y familias, el sindicato CCOO defiende que la bajada de impuestos no es el camino. Aseguran que esa bajada de impuestos nunca deja el dinero en los bolsillos de los ciudadanos, lo deja en los bolsillos de los que más tienen. El sindicato considera que bajar los impuestos no es eficaz.

El secretario general de CCOO en La Rioja, Jorge Ruano, insiste en que los impuestos sirven para financiar inversiones, programas y ayudas reclamadas por la patronal, antes, durante y después de la pandemia. En su opinión, las bajadas de impuestos no solo disminuyen la capacidad del estado de corregir los desequilibrios, sino que son ineficaces.

El secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Ruano, ha aseverado hoy: "La bajada de impuestos nunca deja dinero en el bolsillo de los ciudadanos" y ha pedido "combatir" ese discurso.

Ruano ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que "las bajadas de impuestos no sólo disminuyen la capacidad del Estado de corregir los equilibrios sino que, en todos los casos, tienen efectos contrarios e ineficaces".

En este sentido, ha visto que la posición de la patronal riojana es un "capítulo aparte" porque "ha llegado a salir a la calle, a ponerse detrás de las pancartas e, incluso, a realizar paros patronales intentándolos hacer pasar por convocatorios de huelga, reclamando muchas cuestiones que pueden ser lícitas pero que necesitan financiación".

Para "combatir" el discurso de la bajada de impuestos ha puesto como ejemplo la electricidad donde, a finales del año pasado, el IVA pasó del 21 al diez por ciento, y el impuesto especial eléctrico pasó del cinco al 0,5; y, "desde entonces, la factura no ha dejado de salir", ha resaltado.

"Es falso y es ineficaz: la bajada de impuestos la hemos pagado los ciudadanos, mientras las eléctricas multiplicaban sus beneficios", ha aseverado. Ahora, ha añadido, estamos en una situación "similar" con el precio de los combustibles.

Sin embargo, ha señalado, la patronal riojana "parece empeñada en defender los grandes intereses en lugar del tejido productivo de las pequeñas y medianas empresas".

Para Comisiones Obreras, la "prioridad es que los salarios no pierdan poder adquisitivo". En este sentido ha apuntado al Pacto de Rentas, destacando que "no es posible si no limitamos los beneficios de las empresas, los costes energéticos o las rentas de los alquileres".

Ruano ha visto necesario "un acuerdo para la negociación colectiva que vaya de la mano de un Pacto de Rentas" porque si no, ha señalado, "vamos a ir a un escenario de conflicto". Así, ha pedido "abordar la nueva situación con una negociación colectiva".

Por otro lado, el responsable sindical ha visto necesario "reconfigurar" la Renta de Ciudadanía y ampliar la cobertura de la misma.

"Desconocemos el impacto que la escalada de precios va a tener en los ERTES", ha afirmado pidiendo tener "la mente abierta" para las medidas complementarias al desempleo.

Ha compartido la decisión de aumentar el Ingreso Mínimo Vital y la parte de la Renta de Ciudadanía que corresponde a La Rioja pero, ha dicho, "eso afecta a las personas que la están cobrando ahora" y "hay que abordar a las personas que quedan fuera, estaban en el límite y, ahora, por el impacto de los precios, van a tener esas necesidades".

CCOO apuesta por incrementar las cuantías de quienes perciben la renta de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital. Además, el sindicato considera que hay que ampliar el número de riojanos que lo perciben.

CCOO avala la congelación y reducción de los precios del transporte público y en lo que se refiere a las empresas reclaman un espacio de negociación colectiva de manera urgente.

Ruano aboga por un Pacto de Rentas e insta al Gobierno de La Rioja a abrir los espacios de diálogo.