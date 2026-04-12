La Carrera Campus 2026 bate todos los récords con casi 1.700 corredores en Logroño: Consulta las afecciones al tráfico

La Universidad de La Rioja celebra este domingo 12 de abril la Carrera Campus 2026, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo de Logroño. El evento ha vuelto a alcanzar una cifra récord con casi 1.700 inscripciones, superando la marca registrada en 2025. De esta manera, la Carrera Campus se erige de nuevo como una gran fiesta deportiva abierta a toda la sociedad.

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Éxito de participación estudiantil

El evento destaca por la participación récord de alumnado preuniversitario, con más de 1.050 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Estos jóvenes proceden de 11 centros educativos de La Rioja, lo que supone la mayor cifra en la historia de la carrera. A ellos se suman cerca de 200 participantes universitarios, consolidando el ambiente joven de la prueba.

Además de los estudiantes, ya hay más de 300 atletas populares inscritos para la cita. La organización ha informado que la inscripción se mantiene abierta en la web oficial, www.unirioja.es/carreracampus. La recogida de la Bolsa de Carrera se puede realizar en el vestíbulo del Edificio Quintiliano durante el viernes, sábado y la mañana del domingo para la Carrera familiar.

Novedades y afecciones al tráfico

Con motivo de la carrera, se producirán afecciones a la movilidad en Logroño este domingo. Desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, las líneas de autobús urbano 1, 4 y 5 modificarán sus itinerarios y algunas paradas quedarán fuera de servicio. También habrá cortes al tráfico rodado en las calles Cigüeña, Piscinas, San José de Calasanz, Luis de Ulloa, Madre de Dios, Rio Lomo y Paseo de Prior.

Varios párquines del campus universitario y de sus alrededores permanecerán cerrados durante la mañana del domingo. Tampoco se podrán utilizar las zonas de estacionamiento balizadas en las vías afectadas por el recorrido. Se recomienda a los ciudadanos consultar la información completa en la web de transporte urbano del ayuntamiento.

En el plano social, la organización mantiene su compromiso medioambiental y social con el Dorsal 0 Solidario, destinado este año a la Red Vecinal Contra la Violencia de Género. Además, la Carrera Familiar incorpora importantes novedades, con hinchables infantiles y talleres para los más pequeños, que estarán disponibles junto al Edificio Quintiliano. Los talleres estarán dirigidos por estudiantes de los grupos universitarios Vaya Profes y Vaya Cuerpos.

Recorridos y premios para todos

El programa mantiene los circuitos de la edición anterior, con salida y llegada en el Edificio Quintiliano. Los recorridos incluyen distancias de 10.000 y 5.000 metros para populares y universitarios, 3.000 metros para preuniversitarios y 1.000 metros para las familias. El trazado recorrerá el campus y los parques de La Ribera y del Iregua.

En cuanto a los premios, los ganadores de las categorías de estudiantes recibirán una Tarjeta Regalo de 100 € del Centro Comercial Berceo. Además, se sortearán 4 entradas dobles para el Holika Festival entre los estudiantes que finalicen la prueba. Todos los niños y niñas que completen la Carrera Familiar recibirán una medalla.

La Carrera Campus 2026 está organizada por la Universidad de La Rioja y forma parte del XI Circuito de Carreras de Logroño. Cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte, y el patrocinio principal de Caja Rural de Navarra y el Centro Comercial Berceo.