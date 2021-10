El teatro 'Bretón de los Herreros' de Logroño inicia este sábado, 9 de octubre, su 42º Festival de Teatro, que se prolongará hasta el 28 de noviembre con un total de 20 propuestas de gran calidad, seleccionadas con su criterio habitual de programar producciones de enorme calidad, capaces de convocar a un público muy diverso. Desde los espectadores que buscan los intérpretes más relevantes de nuestra escena o los títulos de referencia del teatro de todos los tiempos, hasta los espectadores más inquietos y dispuestos a que les remuevan conciencias y sentimientos a través de propuestas más arriesgadas.

Teatro documental, danza contemporánea, espectáculos circenses y teatro de marionetas dan forma a esta completísima programación, de la que este jueves hemos hablado en COPE Rioja con su gerente, Jorge Quirante.

Carmelo Gómez en 'A vueltas con Lorca'

El actor Carmelo Gómez y el pianista Mikhail Studyonov protagonizan la primera propuesta del festival, este 9 de octubre a las 19:30 horas. 'A vueltas con Lorca' es el título de su espectáculo, en el que ambos trabajan para atraer lo mejor de nuestra atención. Sus idas y venidas, lo aprendido y lo que desean olvidar… Fragmentos de vuelos de Federico que engarzan un poema que se abre del amor a la muerte. Pero ahí no queda eso, porque el poema también vuelve en la otra dirección: de la muerte al amor. Es decir, Lorca y todos quieren acompañarle: Carmelo, Mikhail, Lope, Neruda, Cervantes, Machado…

Hay incluso alguna mujer que se atreve: Emi Ecay y los fragmentos de mujeres y de poemas de Lorca que desde hace tiempo se han quedado con ella y con todos los que quieran escucharlos. Poncia, Adela, Yerma, Magdalena, Soledad Montoya, una novia y una casada infiel… todas ellas abren la puerta a este recorrido con Federico apostado en todos los recodos del camino.

Rafael Álvarez 'El Brujo'





Uno de los actores más míticos de la escena española regresa al Bretón con 'El alma de Valle Inclán', que podrá verse los días 10 y 11 de octubre a las 19:30 horas.

Asegura Rafael 'Alvarez 'El Brujo' que “durante el confinamiento, me inspiró este hombre singular y de vida vibrante. Alivió mi melancolía y finalmente me curó de las drásticas circunstancias que estábamos viviendo. Viví con él la luminosa redención que confiere siempre a sus personajes. Y trabajé con el misterio sencillo de sus acotaciones en «Divinas Palabras». Ellas han sido para mí las palabras de aquellos ciegos que contaban historias señalando en un puntero las imágenes de un telón. Aquí las tienen con algo de la máscara de su vida en este Teatro del Mundo”. El Humor de Valle-Inclán es Atlántico, azul, druídico. culto y bárbaro, con una barbarie pendenciera. Él decía que era levantisco. Y si había algo que no perdonaba, eran los errores sobre estética y arte. El arte es un juego – el supremo juego – y sus normas están dictadas por numérico capricho, en el cual reside su gracia peculiar. Catorce versos dicen que es un soneto. El arte es pues la forma.

OH! OH!

Completa la programación del largo puente del Pilar en el Bretón logroñés el espectáculo 'OH! OH!', de la compañía suiza 'Baccalá'. Dos personajes, a la vez seguros de sí mismos y completamente perdidos, se topan en el escenario ante nosotros, como por accidente. Sin palabras, a través del humor, las acrobacias y el lenguaje universal del cuerpo humano, ambos se embarcan en un grotesco viaje de descubrimiento y transformación. El último espectáculo de la compañía helvética se asienta con firmeza dentro de la larga historia del Clown, actualizando sin distorsionar esa honorable tradición. El entusiasta público internacional de la Compañía disfrutará del reencuentro con estos personajes entrañables y los primerizos los descubrirán con deleite.