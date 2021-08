El diputado autonómico del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, ha denunciado este martes que la "macroestructura del Gobierno de Andreu en altos cargos y asesores supone para los riojanos un sobrecoste de casi 3,8 millones de euros al año, un incremento en el gasto en políticos y asesores de casi un 82%. Es decir, 15,1 millones de euros más en el conjunto de Legislatura, algo obsceno, demencial, denunciable e indecente”, ha criticado.





“Instamos a la Presidenta Andreu a que deje de gastar el dinero de los riojanos en contratar a amigos y se centre en gestionar la pandemia y conceder las ayudas necesarias a empresas, autónomos, comercios y hostelería para tratar de sobrellevar esta situación paralela a la pandemia sanitaria. Se deben centrar en gestionar hasta 2023, porque a partir de ahí los riojanos les van a colocar en la oposición”, ha añadido.

Carlos Cuevas ha realizado estas afirmaciones durante una rueda de prensa en la que ha detallado "los sobrecostes que todos los riojanos pagamos a un carísimo Gobierno Regional, atenazado por la inestabilidad que provoca la propia presidenta, que ha cesado a más de dos tercios de los altos cargos que nombró al comienzo de la Legislatura”. “El Gobierno de Andreu cuenta hoy con más de 135 personas entre políticos y asesores, 41 personas más que las que tuvo el último Gobierno del Partido Popular. Más políticos, más asesores que cobran mucho más que en otras legislaturas y se crean chiringuitos para contratar a más amigos al margen de la estructura del Gobierno, algo que se traduce en que el Gobierno de Andreu se gasta 3,8 millones de euros más cada año de lo que se gastaba el último Ejecutivo de Ceniceros”, ha resaltado.

En lo que respecta al personal eventual, Cuevas ha detallado que entre 2015 y 2018, "el Gobierno Regional del Partido Popular tuvo un máximo de 43 asesores, con un coste medio por asesor de 30.535 € en 2018. Hoy el Gobierno de Andreu cuenta con 58 asesores, 15 más, con un coste medio de 36.229 €. Más asesores y más caros, entre ellos los dos que cobran como consejeros. El sueldo medio con respecto a la pasada legislatura se ha incrementado un 18%".

En lo relativo a los altos cargos, el último Ejecutivo del Partido Popular contaba con 44, mientras que el de Andreu cuenta hoy con al menos 60.

15 millones de euros más en la legislatura

El diputado regional ha precisado que, “en estos momentos, con las dramáticas consecuencias sanitarias, económicas y socialesde esta pandemia, que el Gobierno de Andreu cueste a los riojanos 15 millones de euros más de lo que costó el de Ceniceros la pasada legislatura es impúdico, obsceno y despreciable. No hay derecho a que, en plena pandemia, Andreu se gaste 15 millones de euros más en colocar a amiguetes, evidencia que es absolutamente insensible”, ha subrayado. "Más gasto político para un Gobierno Regional cuya gestión brilla por su ausencia. Desde hace meses se habla de tres grandes proyectos que nunca se concretan, no existe la Ciudad del Envase y el Embalaje, no hay nada al respecto pese a contar con 17 millones de euros presupuestado. Nada de nada sobre la Enoregión o el Valle de la Lengua, sólo palabrería”, ha señalado.

“Tampoco están centrados en la gestión de la pandemia, como evidencia que tras el fallecimiento de 8 personas en las residencias de mayores de La Rioja este fin de semana. El COVID ha vuelto a las residencias por relajación de medidas, por mensajes confusos, por mala organización dentro del Gobierno porque mientras la Consejera quería tomar medidas la Presidenta no lo consideraba necesario… el Gobierno de La Rioja dice un lunes que ya veremos el miércoles si se toman medidas. Es vergonzoso que un Gobierno tan numeroso, tan caro, sea tan ineficiente y tarde tanto en tomar decisiones ante la pandemia. Viven ajenos a la realidad de familias, empresas, autónomos, comercios”, ha concluido.