Cáritas La Rioja te propone que marques la doble X en tu declaración de la renta

Aunque el coronavirus lo acapara todo, hemos querido recordar en "Herrera en COPE Rioja" que la campaña de la renta del ejercicio 2019 está en marcha y que a la hora de hacer la declaración tenemos la opción de destinar el 0,7% de la asignación tributaria a la Iglesia Católica, el mismo porcentaje a fines sociales, o un 1,4% para ambas, que es lo que hoy recomendaba José Andrés Pérez, delegado episcopal para Cáritas La Rioja. En todo caso, sea cual sea la decisión, no se modifica la cuantía final del impuesto que se paga o de la devolución a la que se tenga derecho.

En esta campaña, se asigna de forma automática la opción escogida en la declaración del ejercicio anterior. No obstante, se puede modificar. Si no se detecta ninguna opción del ejercicio anterior o ésta hubiese sido no marcar ninguna opción, aparecerá un mensaje a fin de que ejercitemos la opción o confirmemos la ausencia de la misma.

El Estado destina al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido.

Esta partida se enmarca en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos. La Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2007 los modificó. Desde ese año, la Iglesia ya no recibe dinero con cargo a los PGE y renuncia a la exención del IVA y es cuando aparece esta partida del 0,7% de sostenimiento.

La Rioja es la segunda comunidad autónoma donde mayor porcentaje de personas marca la X a favor de la Iglesia Católica, según los datos de la asignación tributaria registrados en la campaña anterior.