El Gobierno de La Rioja cifra en casi 500 millones de euros la captación y gestión de Fondos Europeos

Con datos consolidados a diciembre del pasado año 2022, el Gobierno de La Rioja ha captado y gestionado cerca de 500 millones de euros procedentes de Fondos Europeos. La cifra la ha ofrecido el consejero de Hacienda, Celso González, que ha cifrado en un 50% la ejecución de los fondos Next Generation y en un 100% la de los fondos FEDER.

Yendo a los datos concretos, La Rioja habría recibido 319 millones de euros de fondos Next Generation y 64,6 millones de euros de fondos REACT EU. Estas partidas, según ha afirmado Celso González, están llegando ya a 160 entidades locales; y unas 400 empresas y centros de investigación. Partidas que colocarían a La Rioja en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas con más fondos europeos Next Generation per cápita.

Audio

“Hemos pasado del papel pasivo de anteriores Gobiernos a un modelo de gestión activo y con iniciativa que nos permite captar y gestionar más fondos europeos que nunca. Eran necesarias medidas estratégicas y estructurales. Así, por primera vez desde la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, en 1985, La Rioja tiene una Dirección General exclusivamente dedicada a los Fondos Europeos” ha indicado el consejero de Hacienda.

A su vez, La Rioja recibirá de Europa 59,3 millones de euros en fondos de cohesión FEDER y Fondo Social Europeo en el periodo 2021-2027. Esta cuantía supone un "histórico 14% más", ha resaltado González, respecto al Programa Operativo anterior, el que se refiere al periodo 2014-2020 -con 52,1 millones-, en los que la ejecución y la certificación por parte de la Dirección General ha sido del 100%.

Si se suman todos estos fondos, la captación y la gestión desde La Rioja alcanzaría cerca de 500 millones de euros por parte de la Dirección General de Fondos Europeos en la actual legislatura.