Capellán propone crear un parque científico-tecnológico: "La Rioja es única Comunidad que no cuenta con uno"

El Candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha propuesto “la creación de un parque científico y tecnológico en nuestra Comunidad, una necesidad obvia porque somos la única Comunidad Autónoma que no cuenta con uno.

Contamos con empresas del sector tecnológico punteras, con proyectos de gran potencial, si queremos construir la economía del futuro y apostar por el empleo, el emprendimiento, la innovación y ofrecer servicios avanzados no podemos seguir careciendo de un espacio donde todo esto se potencie”.

“No se trata sólo de una cuestión de dimensión, sino de aprovechar las oportunidades. Toda la cultura del emprendimiento, la innovación, la atracción de empresas y el desarrollo tecnológico se potencien. Hablamos de un parque científico-tecnológico porque la aportación de los centros de investigación y universidades resulta fundamental para transferir conocimientos a la sociedad y a las empresas”, ha añadido.

Una iniciativa que también vendrá a solventar un problema de espacio y que contribuirá a mejorar la conectividad entre los agentes de emprendimiento y desarrollo tecnológico. A este respecto, ha lamentado el tiempo y la oportunidad perdida, “al transformar la Fombera de una incubadora y aceleradora de empresas, ‘startups’, a una serie de edificios administrativos. Vamos a recuperar esa filosofía para que las empresas puedan encontrar en La Rioja un “nuevo ecosistema que articule el potencial de conocimiento y de transferencia tecnológica que hay en nuestra Comunidad”.

Gonzalo Capellán ha realizado estas declaraciones hoy, día 23, en una rueda de prensa en la que ha también ha hecho balance de otros dos de los anuncios realizados hasta el momento: el impulso, en coordinación con la Universidad y respetando al máximo su autonomía, para que los estudios de Medicina en la UR sean una realidad; así como el regreso de las Glosas a La Rioja en el marco de una exposición temporal durante 3 meses. Sobre el primero de ellos, ha reprochado al PSOE su respuesta “impulsiva, sin contrastar las fuentes y sin ningún rigor” al anuncio sobre los estudios de Medicina.

“Salir a decir que eso ya está creado y que se trata de un anuncio vacío supone no tener el más mínimo rigor informativo”, ha subrayado. En este sentido, ha ido más allá y ha recordado que, la Secretaria de Organización del PSOE de La Rioja, María Marrodán, afirmaba literalmente en una nota de prensa que ‘estos estudios están en fase de tramitación’. “Una afirmación que es falsa a no ser que me demuestren lo contrario. Les reto a que públicamente presente ese expediente, cuándo se ha iniciado, en qué fase de tramitación está y si fue o no anterior a mí anuncio, claro y contundente, sobre los estudios de medicina”.





Del mismo modo, ha recordado que sucedió algo similar cuando propuso el regreso de las Glosas Emilianenses a San Millán. En ese momento, el PSOE respondió literalmente que la Presidenta, Concha Andreu, ‘ya se ha dirigido a la Academia para su regreso a La Rioja’. “Aquí lo reitero, lo hemos pedido en el Parlamento y a través de los medios, que nos muestren el documento en el que la Presidenta Andreu se ha dirigido a la Academia, para ver en qué fecha y en qué términos y si ha habido respuesta al respecto”.

“Hay dos opciones: mostrarlos y que todo el mundo lo conozca y no mostrarlos y entonces la sombra de la duda y la falsedad en la información política son graves. No sólo hay falta de rigor en la comunicación, necesidad probatoria de lo que se dice, sino que también hay una manipulación o tergiversación de la información”, ha subrayado.

A este respecto, ha demostrado, reproduciendo el vídeo original con declaraciones de la Consejera de Salud, María Somalo, que el PSOE recortó para tratar de justificar, sin éxito, su tesis sobre los estudios de medicina. “El PP no maneja hipótesis, como hace la Consejera en el vídeo, el PP implantará los estudios de medicina”, ha aseverado.

Preguntado sobre los resultados de la reciente encuesta del CIS, ha apuntado que su valoración es “muy positiva, porque si lo comparamos con la última realizada apenas 15 días antes de las Elecciones andaluzas y la verdadera encuesta, la de las urnas, vemos que los 10 puntos de diferencia que vaticinó el CIS de Tezanos se amplió hasta los 19 en la realidad. Si hacemos la traslación a La Rioja, el 21,5% que nos otorga se convertiría en un 29,03%; mientras que el PSOE pasaría de un 26% a un 24,89%. A más de seis meses, nos daría una victoria contundente por más de 5 puntos que coincide con la confianza y el impulso que nos trasladan en la calle los riojanos”, ha finalizado.