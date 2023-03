Capellán plantea reducir las ratios: 30 alumnos por aula en Bachillerato y 28 en la ESO en el curso 2024-2025

El candidato a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha propuesto reducir el número de alumnos por unidad educativa (ratio) de Bachillerato de 35 a 30 alumnos para el curso 2024-2025 y a 28 en el caso de la ESO.

“En la actualidad, para el curso 2023-2024 ya está anunciada una ratio en la ESO que oscila entre los 28 de 1º y 2º, los 29 de 3º y los 30 de 4º. Nosotros planteamos rebajarla a 28 alumnos en todos los cursos.

A su vez, para el próximo curso se ha establecido una ratio de 35 alumnos en Bachillerato, nuestro planteamiento es que en el curso 2024-2025, el primero que gestionaremos desde el Ejecutivo, se rebaje a 30”, ha añadido.

“Nos comprometemos a reducir la ratio a 28 alumnos en los cuatro cursos de la ESO, una etapa tan importante, facilitando la labor del docente y el aprendizaje del estudiante, que debe ser siempre el centro.

En Bachillerato, un periodo crucial que después de la EBAU dará acceso a la Universidad, rebajamos la ratio para mejorar las condiciones del aprendizaje con grupos reducidos, ayudando también al profesorado a ofrecer una formación más personalizada”.

Gonzalo Capellán ha realizado estas afirmaciones hoy, día 17, durante una rueda de prensa en la que ha presentado varias propuestas en materia educativa, desde la educación obligatoria y hasta la etapa universitaria, pilares para la construcción de “un proyecto en positivo, con medidas sensatas y razonables para mejorar una de las áreas fundamentales como es la educación de los jóvenes y para ganar el futuro, trabajando por seguir mejorando la calidad en la educación para perseguir la excelencia educativa. Unas medidas que planteamos pensando en toda la comunidad educativa: alumnos, profesores y familias”.

En su diagnóstico de situación, ha lamentado el “caos, desconcierto y malestar que inunda la comunidad educativa, una tensión y un desánimo motivado por la mala gestión de cuestiones como el decreto de convivencia, los libros de texto, la aplicación GAUSS o la aplicación improvisada y mal gestionada de la LOMLOE en la educación riojana. En lugar de ayudar a los docentes, la Consejería de Educación sólo ha sembrado el desconcierto”.

Del mismo modo, el candidato a la presidencia de La Rioja se ha comprometido, si los plazos lo permiten, a implementar ya para el curso universitario 2023-2024 la ampliación de plazas de enfermería en la UR de las 75 actuales a las 100.

“Una propuesta fundamental que tras ser aprobada por unanimidad en 2020 el Parlamento de La Rioja a iniciativa del PP, el Gobierno aún no ha realizado. No es de recibo que no se haya hecho.

Esta medida, como el desarrollo de los estudios de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud que ya hemos anunciado, es fundamental para reforzar nuestro tensionado sistema sanitario, mejorar la atención que reciben los riojanos y ofrecer a los riojanos que quieren cursar estos estudios más oportunidades de hacerlo en su tierra”.

En un primer momento, el compromiso es alcanzar las 100 plazas lo antes posible, si bien no ha descartado estudiar una ampliación posterior, respetando la autonomía universitaria, contando siempre con el consenso de la propia Universidad de La Rioja y el Colegio de Enfermeras.